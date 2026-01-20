Mendoza se prepara para una visita presidencial en febrero , según confirmaron fuentes de la Casa de Gobierno. Se trata de la llegada de una figura de la Casa Rosada que tocará suelo mendocino en el marco de las visitas a las provincias que organiza Javier Milei .

Todo indica que en febrero llegará a Mendoza la secretaria de la Presidencia, Karina Milei . Se trata de una visita clave antes de las elecciones municipales del 22 de febrero.

Aunque algunos medios nacionales señalan que sería el presidente Javier Milei el que desembarcaría en Mendoza, fuentes oficiales indicaron a MDZ que la figura elegida por el mandatario nacional para viajar sería su hermana y mano derecha.

La idea es que el presidente Javier Milei visite al menos dos provincias por mes durante el año. La primera fue en Córdoba -en el Festival de Doma y Folklore en Jesús María- y la segunda será el 27 de enero al Derecha Fest de Mar del Plata. Todo indica que seguirá Mendoza por la urgencia de las elecciones municipales.

Karina Milei llegaría tres meses después de su última visita junto al presidente Javier Milei a Mendoza. En esa oportunidad estuvieron en el Almuerzo de la Cámara de Comercio de San Rafael y después se trasladaron hasta la Ciudad de Mendoza donde recorrieron la Peatonal Sarmiento .

La idea es que en febrero, un figura de la Casa Rosada visite otra provincia, se baraja la idea entre Entre Ríos y Jujuy.

LUIS PETRI JAVIER MILEI ALFREDO CORNEJO Javier Milei en San Rafael. MDZ archivo

Las elecciones municipales

El domingo 22 de febrero, los vecinos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz elegirán concejales.

Para los comicios, La Libertad Avanza se unió a Cambia Mendoza y el Pro, por lo que se espera un gran respaldo nacional en la campaña.