Entre el ajuste y la esperanza: qué revela una encuesta sobre la gestión de Milei en Mendoza

Un estudio de la consultora RZ en el Gran Mendoza evidencia la incertidumbre y el malestar de los ciudadanos respecto a la situación macroeconómica a nivel nacional, pero con una luz de esperanza de lo que se espera para los próximos meses. La provincia, como uno de los bastiones a nivel nacional, sigue apoyando mayoritariamente -según el informe- la gestión del presidente libertario, Javier Milei , más allá de que el ajuste siga impactando en la situación económica familiar.

No obstante, también se perciben escenarios polarizados, ya que hay una buena porción de mendocinos que rechazan el trabajo que viene realizando el líder de La Libertad Avanza.

El estudio, realizado por el consultor Rubén Zavi , se desarrolló entre el 29 de diciembre y el 5 de enero sobre una muestra de 1.300 casos (mayores a 16 años), y evidencia que si bien la economía es evaluada negativamente hoy, no se ha quebrado el horizonte de expectativa positiva hacia futuro.

El dato central del informe llevado a cabo en el Gran Mendoza es que el 44,5% de los encuestados califica como "mala" la situación económica a nivel nacional, mientras que solo un 32,2% la considera buena y un 23,3% regular.

Sin embargo, al proyectar hacia el futuro, el diagnóstico se vuelve menos pesimista. En la pregunta sobre si creen que los "sacrificios" actuales valdrán la pena, el 52,1% cree que “valdrán la pena”, mientras que el 44,9% asegura que no.

image

En este sentido, el 51,7% considera que la economía estará mejor dentro de un año, frente a un 42,8% que augura un empeoramiento de la situación económica a nivel país, y que está en desacuerdo con las medidas tomadas por el presidente Milei.

De esta forma, se evidencia, al menos en esta encuesta, una prospección "positiva" en torno al futuro a nivel provincial y nacional de un porcentaje levemente mayor de los consultados, y por ende una "tolerancia" respecto al ajuste, donde este malestar de la ciudadanía no se traduce aún en un rechazo definitivo al rumbo económico, tal como se evidenció en el resultado electoral del 26 de octubre del año pasado, con un espacio oficialista como La Libertad Avanza que arrasó en Mendoza.

Javier Milei mantiene el apoyo del electorado mendocino

Con relación a cuánta confianza genera el presidente Javier Milei a los encuestados, el 53% respondió que le genera "mucha" confianza tener al economista libertario al frente del país, mientras que el 41,1% señaló que no le genera "ninguna" confianza.

image

En tanto, también hay una valoración positiva respecto a cómo evalúan la gestión de Milei, con un 54,2% que votó en rangos positivos frente a un 45,7% que votó en las franjas negativas.

En el desagregado y de forma descendente en valoraciones, el 37,7% evalúa "muy bien" la gestión de Milei; mientras que un 16,5% la evalúa "bien". Hacia lo negativo, el 8,9% la evalúa "mal", y el 36,8% "muy mal".

La polarización del 2023, replicada en Mendoza

Lo cierto es que, de lo que fue el resultado de las presidenciales del 2023, no ha habido casi cambios en términos de percepción de la actualidad según cada votante. Quien optó en los comicios presidenciales a Milei es completamente más optimista en la gestión que lo que lógicamente lo es el votante que optó por Sergio Massa en el balotaje de aquel noviembre.

Entre quienes votaron a Milei en 2023, predominan las evaluaciones positivas de la economía, la confianza en el Presidente y el optimismo hacia 2026. En este grupo, casi ocho de cada 10 consideran que el país va en la dirección correcta y que Milei merecería ser reelegido.

image

En el extremo opuesto, los votantes de Sergio Massa muestran un rechazo casi unánime: más del 90% evalúa negativamente la economía, expresa rechazo a la comunicación presidencial y cree que el país va en la dirección incorrecta. Para este segmento, la reelección es prácticamente inadmisible.

En este último punto, el 50% de los consultados dijo que Milei debería ser reelecto "sin las cosas siguen como hasta ahora", mientras que el 44,5% dijo que no. El resto optó por inclinarse en la opción de que aún "es temprano" para pensar en 2027.

Según Zavi, el escenario actual "muestra continuidades más que rupturas" y expresó que a nivel nacional "persiste la polarización que estructuró el ballotage, ahora trasladada al plano de la gestión y las expectativas económicas".

"En Mendoza, como ya ocurrió en 2023, el electorado vuelve a mostrar capacidad de diferenciar Nación y Provincia, procesando el conflicto nacional con mayor pragmatismo y menor fragmentación electoral", planteó.

Y finalizó: "La encuesta indica que el clima post electoral 2025 es de validación provisoria y segmentada: liderazgo aún respaldado, ajuste tolerado con reservas y polarización intacta. El desafío hacia 2026 será convertir expectativa en resultados para evitar que la tolerancia social se transforme en desgaste político".

El informe completo