Mendoza es Disney: los exitistas y curiosos carteles de la juventud cornejista
Jóvenes cornejistas posaron con el Gobernador junto a llamativos carteles exitistas. Qué hay detrás.
Un grupo de jóvenes cornejistas participó de las jornadas de Gestión para el Desarrollo organizado por el Consejo Federal de Inversiones y en el fragor militante escribieron carteles al menos polémicos por lo exitista: "Mendoza es Disney", decía uno de los carteles que autocelebraban a los cornejistas. El contexto ayuda a entender los porqué de esa celebración, aunque al haber sido posteados por el propio Alfredo Cornejo cobran otro sentido.
En esas jornadas participaron jóvenes de varias provincias y con perfiles políticos diversos. Es el "semillero" de los partidos que gobiernan. Los elogios también apuntaban al propio mandatario mendocino. "El mejor gobernador de la historia", decía otro de los carteles escritos en cartulina blanca. "Mendoza ya lo hizo", agregaba otro. En otro caso las consignas tomaban algunas de las máximas del Gobierno: "Mendoza siempre un paso adelante", mencionaba el texto, igual que las propagandas oficiales. "Hagamos cobre. Hagamos mejor vino. Cuidemos el agua", promovía otro, tomándose algunas licencias lingüísticas.
El programa del CFI busca formar dirigentes en políticas públicas y se hace en el marco de la Escuela Federal de Desarrollo. "Esta iniciativa brinda a las/os jóvenes con vocación de liderazgo herramientas innovadoras para elaborar proyectos de política pública basadas en experiencias exitosas de gestión, innovación y desarrollo de los sectores productivos estratégicos de las economías regionales", advierten desde el CFI.
Las jornadas lograron algo imposible en otro contexto: que re reúnan gobernadores de fuerzas políticas diferentes como Axel Kicillof y Alfredo Cornejo. También estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Poggi (San Luis).
Al hablarle a los jóvenes Cornejo resaltó que en Argentina se pueden generar beneficios para las mayorías populares. “Yo estoy convencido de que, en democracia, siguiendo las reglas de la libertad política, la competencia de proyectos y los principios republicanos, se puede desarrollar la Argentina y generar beneficios para las grandes mayorías populares”, dijo. El Gobernador sostuvo que las nuevas generaciones llegan mejor formadas, con mayor acceso al conocimiento y con menos prejuicios que en décadas anteriores. “Necesitamos dirigentes que tengan claras las ideas, no chambones que solo buscan poder sin programa ni propuestas”, dijo Cornejo al defender la profesionalización de la política.