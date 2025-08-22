Mendoza avanza con nuevas expropiaciones en Guaymallén para obras viales

La Legislatura aprobó la expropiación de tres parcelas en Guaymallén para ampliar calle Antonelli, una obra clave para mejorar la circulación.

El proyecto contempla la ampliación de calle Antonelli entre Los Guindos y Juan Martínez de Rosas.

Mendoza avanza con nuevas obras de infraestructura vial en Guaymallén. Este viernes 22 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la Ley Nº 9649, mediante la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación tres fracciones de terreno que serán destinadas al ensanche de calle Antonelli, en el distrito Capilla del Rosario.

Según lo establece la norma, las superficies afectadas corresponden a parcelas ubicadas entre las calles Los Guindos y Juan Martínez de Rosas. En total, se trata de 398,21 m², 93,80 m² y 130,01 m², respectivamente, que pasarán a formar parte del proyecto de ampliación vial. Estas áreas pertenecen a una extensión mayor y fueron identificadas en el plano Nº 7904.

La ley dispone que la Municipalidad de Guaymallén será la encargada del proceso expropiatorio y de cubrir los gastos que demande la ejecución de la medida, en el marco del Decreto-Ley Nº 1447/75. El objetivo es garantizar la continuidad de las obras y dar respuesta a una necesidad clave en materia de tránsito y urbanización.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca mejorar la conectividad y la seguridad vial, reforzando la infraestructura urbana de Guaymallén en beneficio de sus vecinos.