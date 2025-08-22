El Gobierno de Mendoza dispuso nuevos valores salariales para médicos bajo régimen especial

La medida busca alinear las remuneraciones de los médicos con la política salarial del resto de los agentes estatales.

El Gobierno de Mendoza dispuso una actualización en la remuneración de los profesionales médicos incluidos en el Régimen Especial previsto por la Ley Nº 9539. A través del Decreto Nº 1643, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se fijó un nuevo valor para la Unidad Sanitaria (US), con el fin de evitar desfasajes salariales respecto del resto de los agentes estatales.

De acuerdo con la norma, desde agosto de 2025 el valor de la Unidad Sanitaria será de $250.000, mientras que en octubre ascenderá a $265.000. Este parámetro es el que se utiliza para calcular los haberes de los médicos alcanzados por el régimen especial.

El ajuste se fundamenta en la necesidad de insertar la actualización de estos profesionales dentro de la política salarial general de la provincia. Según lo expresado en los considerandos, el objetivo es otorgar previsibilidad presupuestaria y mantener la coherencia con los aumentos que reciben otros sectores estatales mediante paritarias.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes, con el aval de la Subsecretaría de Gestión y Administración. De este modo, se busca garantizar una remuneración acorde al contexto inflacionario y dar respuesta a un reclamo sostenido de los médicos del sistema público.

El decreto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Rodolfo Montero, otorga a los Servicios Administrativos del Ministerio de Salud la facultad de implementar los ajustes correspondientes.