Conocé al médico jujeño que convirtió su casa en Mendoza en un espacio de cultura y solidaridad

Raúl Beguier nació en Jujuy, se formó en Córdoba y hace más de un cuarto de siglo eligió Mendoza como su lugar en el mundo. Médico anestesiólogo de profesión, divide su vida entre la medicina y un compromiso social y cultural que se materializa en la Fundación Quitapenas , con sede en su casa de Luján de Cuyo.

Antes de comenzar la entrevista, Beguier recibió a MDZ Estilo con un ritual a la Pachamama , tradición que recuerda su infancia en Tilcara y que, según aclara, “puede celebrarse durante todo agosto, no solo el día 1”. Esa conexión con la cosmovisión andina lo llevó a organizar cada año una fiesta en honor a la Madre Tierra en su hogar, pero también a abrir un espacio de encuentro para artistas y comunidades vulnerables.

El médico recuerda que su infancia transcurrió en contacto con la música y la cultura del norte, influenciada por Bolivia y marcada por las visitas de referentes como Ariel Ramírez o Jaime Torres. Esa huella lo impulsó a promover espectáculos: desde presentaciones íntimas de discos en su propia casa hasta festivales de charango en teatros que lograron reunir a centenares de personas y artistas como Bruno Arias y Milena Salamanca.

La Fundación Quitapenas se consolidó como un espacio de visibilización para músicos, escritores y actores emergentes. Beguier se define como “un facilitador, no un mecenas”, y explica que su objetivo no es económico: “Lo que busco es que pasen cosas. A veces ayudo con producción, otras con difusión o simplemente ofreciendo la casa”.

La fundación también extiende su acción a comedores y merenderos. Desde hace cinco años, Beguier colabora con el merendero Pimpón, que funciona en Plumerillo Norte y brinda alimentos a decenas de familias. Allí, la responsable es Shirley, una joven madre de cuatro hijos que cocina diariamente para unas 70 personas, organiza celebraciones del Día del Niño, Navidad y Reyes, siempre con el apoyo de voluntarios y donaciones. (Quienes deseen colaborar pueden contactarse con el merendero a través de Instagram @pimpon155 ).

“Una vez que te metés, ya no podés dejarlo. Hay que ser responsable con la gente que confía en vos”, asegura el médico, quien además articula con asociaciones civiles y empresas para canalizar recursos hacia quienes más lo necesitan.

La Pachamama como guía

El ritual a la Madre Tierra es el punto de partida de muchas de las actividades de Quitapenas. No se trata de una fecha aislada, es una forma de vivir todo el mes de agosto y también de compartir lo que aprendió en su niñez en Tilcara.

“Me crié en Jujuy y pasé gran parte de mi infancia en Tilcara. Mi papá trabajaba en el correo y mi mamá era maestra; en ese entonces lo trasladaron a Tilcara, donde hice toda la escuela. Crecí allí, en contacto con la cultura andina y con la influencia de Bolivia, que está a solo 300 km. Mi mamá cantaba en un coro que llegó a hacer una gira con la Misa Criolla junto a Ariel Ramírez, Jaime Torres y otros artistas, que con frecuencia visitaban mi casa”, explica.

De este modo, Beguier enlaza la medicina, la solidaridad y el arte en una propuesta que trasciende lo individual. Su casa se convirtió en un lugar donde músicos consagrados y emergentes, vecinos, artistas plásticos y comunidades barriales encuentran un espacio común.

Contacto y próximos proyectos

La Fundación Quitapenas mantiene activa su presencia en redes sociales, donde se difunden eventos y campañas solidarias. Allí también se pueden canalizar contactos para colaborar con artistas.

“Soy un facilitador y visibilizador”, se define Beguier. Con esa filosofía, continúa generando espacios de encuentro en Mendoza, honrando sus raíces jujeñas y proyectando un futuro donde la cultura y la solidaridad caminan de la mano.