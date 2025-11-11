Mauricio Macri, filoso tras la jura de Diego Santilli: "A la Argentina le falta una dirigencia con coraje"

Luego de la tensa cena post elecciones, las rispideces entre Mauricio Macri y Javier Milei siguen escalando. Este martes, en la entrega de los Premios Ben Gurion, el expresidente cuestionó a la dirigencia política y dejó entrever que los conflictos con el mandatario siguen vigentes.

En su discurso, el líder PRO indicó: “Hoy acá están premiando y reconociendo gente que trata siempre de hacer lo correcto, más allá de lo conveniente”. Luego, agregó lo que pareció ser un palo para el Gobierno nacional, al diferenciar que “hay mucha gente que actúa como corresponde” y “sin especular”, con los dirigentes actuales.

“La Argentina necesita eso, una dirigencia que finalmente transforme la potencialidad en realidad, porque estamos muy cansados de escuchar hace décadas que la Argentina podría ser como Australia, como Canadá, como tantas otras sociedades que han tenido éxito y le han dado oportunidades de progreso a todos sus ciudadanos”, lanzó.

Crece la tensión entre Mauricio Macri y Javier Milei tras la reestructuración del Gabinete y la incorporación de Diego Santilli como ministro del Interior.

En esa línea, sostuvo que “la falla no es en la gente”, sino que “falla en la dirigencia, porque faltan personajes como los destacados hoy que actúen como hay que actuar en cada momento, con el coraje que hace falta para defender las ideas correctas”.

La ausencia de Mauricio Macri a la jura de Diego Santilli como ministro

El comentario punzante de Macri se dio apenas unas horas después de que el dirigente amarillo Diego Santili jurara como nuevo ministro del Interior de la gestión libertaria, en el marco de una reconfiguración del Gabinete que, según dio a entender el propio expresidente, no es de su agrado.

Pese al recorrido juntos y tras ser felicitado por el propio Macri, el líder del PRO no fue invitado esta tarde al evento que se realizó esta tarde en el Salón Blando de la Casa Rosada.

Según dio a conocer el flamante ministro, la ausencia del expresidente fue solo por una cuestión de agenda. “Nosotros somos parte de un acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO, y lo hemos sostenido en todo el país y lo hemos sostenido el día uno. Siempre están con los temas que por qué el otro y por qué no el otro. Yo lo que les diría es un lindo momento, es una invitación chiquita, quisimos hacer algo austero, cortito, desde el día de ayer al día de hoy. Entonces, no me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para el otro, para eso hay que hacer las cosas como corresponde”, afirmó.

No obstante, la distancia entre Macri y Milei se acrecentó luego de haber concretado la alianza partidaria con la que el oficialismo logró imponerse en casi todo el país el pasado 26 de octubre, dándole un respiro al Gobierno nacional.