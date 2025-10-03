Más problemas para el Gobierno: habrá una sesión para desplazar a Espert de una comisión y reformar la ley de DNU

A 24 horas de una nueva derrota parlamentaria, con el rechazo en el Senado de los vetos a las leyes que refuerzan las partidas para el Hospital Garrahan y el financiamiento universitario , el Gobierno recibió otra mala noticia.

La oposición se mantiene unida y convocó a una sesión para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, donde se debatirá la controvertida situación del diputado y candidato libertario José Luis Espert , acusado de tener vínculos con presuntos líderes narco.

Tal como estaban anticipando, distintos bloques buscarán desplazarlo como presidente de la Comisión de Presupuesto, a pocos días de que haya comenzado el debate por el proyecto de Presupuesto 2026. Para removerlo, es necesario dos tercios en el momento de la votación.

La iniciativa, presentada por el peronismo, cuenta con el aval de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia y la izquierda. Si no estuvieran los votos, se debe emplazar a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones y Reglamentos.

Por el momento no hay espacios que piensen en expulsarlo del Congreso . “Hay que esperar que pasen las elecciones”, afirmaron algunos de los diputados consultados por este medio.

Mientras tanto, hay un tema que genera real zozobra en el Ejecutivo. Se tratará la media sanción del proyecto que reforma la ley de DNU. Se trata de un mecanismo constitucional que el líder libertario viene explotando cada vez que el Congreso aprueba un proyecto que considera letal para cumplir el equilibrio fiscal.

El proyecto fija que cada DNU debe ser tratado por el Congreso en un plazo de 90 días desde su dictado y queda sin efecto con rechazo de una sola de las cámaras. Se trata de un tema que tensa al Ejecutivo y busca el apoyo de los gobernadores. En Casa Rosada descreen que puedan frenar a la Cámara Baja pero aspiran a evitar que sea rechazado el futuro veto.

A su vez, se buscará evitar que el Gobierno asuma una nueva deuda externa sin el aval del Congreso, en medio de las especulaciones de que confirme el swap de monedas con Estados Unidos u otro salvataje económico.

También avanzará el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de la falta de fondos para la flamante ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno la promulgó pero le reclama al Congreso que defina de dónde se sacarán los fondos para su implementación. Existe la posibilidad de que, incluso, puedan pedir la destitución de Francos.