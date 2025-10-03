Axel Kicillof cuestionó la defensa de José Luis Espert y le reclamó "explicaciones verosímiles"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cuestionó este viernes la defensa del diputado nacional José Luis Espert , investigado por un giro de US$200 mil dólares que recibió de un empresario señalado en Estados Unidos por narcotraficante. "Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles", reclamó el mandatario.

"La novedad es que aparece en un juzgado norteamericano, un movimiento de una persona presa por narcotráfico, socia o contadora de Fred Machado , un argentino preso y esperando la extradición a Estados Unidos. En esa contabilidad oficial figura el nombre del candidato José Luis Espert", advirtió Kicillof en diálogo el Canal 8 Stream.

En un primer momento, el gobernador llamó a ser "prudente" hasta que se aclare el caso para evitar "sentencias televisivas", aunque ironizó con que él "no recibe ese tratamiento" de parte de La Libertad Avanza.

En ese marco, llamó la atención sobre que Espert "habló de varios giros" en su descargo de este jueves y reclamó: "Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña".

La respuesta a Javier Milei

Al referirse al escándalo, el presidente Javier Milei enfatizó en varias oportunidades que se trata de una "operación kirchnerista". Sin embargo, Kicillof aseguró que todas las declaraciones contra el candidato libertario surgieron de figuras ajenas a la oposición, como la diputada Lilia Lemoine en 2023, que acusó a Espert de "llevarse plata de la campaña"; la Justicia de Texas, o la exvocera del propio Espert. "Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta", subrayó Kicillof.

En ese marco, Kicillof aseguró que si se confirman las acusaciones, sería "un caso muy grave de financiamiento de gente vinculada al narcotráfico en una campaña electoral y de un candidato que es el primer candidato de nuestra oposición en la provincia de Buenos Aires". "Yo espero que den alguna explicación plausible. Todavía no la escuchamos. Y no lo digo yo, lo dice Fantino, que tampoco es un operador del kirchnerismo", sentenció.