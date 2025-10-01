Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron por primera vez en San José 1111

En medio de la interna peronista y rumbo a las elecciones legislativas, Axel Kicillof se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. De qué hablaron.

Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111 de cara a las elecciones nacionales. Foto: Agencia Noticias Argentinas

Luego de conseguir la autorización judicial, Axel Kicillof, visitó por primera vez a Cristina Fernández de Kirchner, con quien atraviesa una fuerte interna, mientras cumple prisión domiciliaria en su casa San José 1111. La reunión se da a menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales.

Según trascendió, la cumbre entre el gobernador bonaerense y la expresidenta duró una hora y media, en la que abordaron la situación nacional, internacional y los pasos a seguir de cara al 26 de octubre. En ese marco, ambos dirigentes coincidieron en "seguir sumando fuerzas".

CFK y Kicillof, la disputa en PBA Foto: NA CFK y Axel Kicillof se renunieron después de más de un mes sin hablar.

CFK y Axel Kicillof se reunieron en medio de la interna peronista Los líderes del peronismo, que atraviesan una fuerte interna desde hace meses, se habían visto por última vez el 10 de junio en la sede del PJ, cuando la Corte Suprema confirmó la condena contra la expresidenta. Por otra parte, su última conversación directa fue para el cierre de listas nacionales del 17 de agosto, aunque que CFK envió un audio en el que felicitó a Kicillof tras la victoria de las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Antes que Kicillof, durante las últimas semanas la expresidenta recibió la visita de diferentes figuras políticas. Entre ellos, el candidato de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, y Juan Manuel Urtubey, de Salta.