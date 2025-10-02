De cara a las elecciones, Kicillof reforzó el apoyo a intendentes en la asamblea de municipios

Ante más de 500 municipios, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reforzó el rol de los intendentes en la estrategia electoral de Fuerza Patria.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cerró este jueves la asamblea anual de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y aprovechó la ocasión para dejar un mensaje con fuerte tono electoral, de cara al sprint final de las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre.

“Lo que ocurrió el 7 de septiembre no fue sólo una elección: fue un mensaje contundente de la sociedad. No se puede especular ni acompañar el ajuste. Cuando se avanza con decisión y coraje, la ciudadanía respalda”, afirmó el mandatario a través de sus redes sociales, tras participar del encuentro con autoridades municipales.

Kicillof subrayó que “hay que transmitir con claridad, convicción y corazón que existe una alternativa que defiende los intereses del pueblo. Esa alternativa es Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois”, remarcó.

Kicillof le habló a los intendentes La asamblea se desarrolló en la sede de Cerrito al mediodía y reunió a representantes de más de 500 municipios de todo el país. El cierre estuvo a cargo de Kicillof, mientras que la apertura la condujo Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y presidente de la FAM, la entidad que agrupa voluntariamente a los gobiernos locales.

La presencia del gobernador tuvo como objetivo respaldar a los jefes comunales, considerados piezas estratégicas en el armado electoral de Fuerza Patria de cara a octubre.