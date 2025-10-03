Adorni sobre Espert: "Son explicaciones que no tenemos que dar nosotros, las tiene que dar él"

El vocero presidencial desligó su rol de las últimas declaraciones de Espert sobre sus vínculos con Fred Machado a través de X.

Luego de anunciar nuevas inversiones para el Garrahan y otros cambios en la Administración Pública Nacional, Manuel Adorni no pudo evitar ser consultado por el caso que vuelve a la escena política nacional después de cuatro años: los vínculos entre Fred Machado y el diputado, ahora también candidato, José Luis Espert.

"El mensaje de X del presidente fue claro" Ante la consulta de la prensa por la opinión del Gobierno Nacional al respecto del último video de José Luis Espert en X, dando explicaciones sobre su vínculo con Fred Machado, Adorni se desligó del diputado de su propio partido, argumentando que solo es el vocero del presidente y del Gobierno Nacional. "Las preguntas que le tengas que hacer a él no las puedo responder yo", agregó. Lejos de oponerse a que se le pidan explicaciones a Espert, Adorni afirmó que le parecía correcto que Espert de todas las explicaciones que deba dar.

LAS EXPLICACIONES DE ESPERT PUBLICADAS EN X El video publicado por José Luis Espert cerca de la medianoche del 2 de octubre para dar explicaciones sobre su vínculo con Machado. Fuente: X

"El X del presidente fue bastante claro", respondió cuando se le repreguntó por la opinión del presidente de la Nación al respecto. "El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin.", había publicado Javier Milei cerca de la medianoche del día de ayer en alusión al mensaje grabado de más de seis minutos del diputado.

CITA DE JAVIER MILEI A LAS EXPLICACIONES DE ESPERT Javier Milei hizo publico su respaldo a Espert a través de X. Fuente: X