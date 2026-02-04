Martín Menem fijó la fecha para tratar la baja de edad de imputabilidad en Diputados

La baja de edad de imputabilidad se tratará el próximos jueves 12 de febrero en la Cámara de Diputados . Así se lo confirmó el presidente del cuerpo, Martín Menem , a los jefes de bloque de la oposición.

En el encuentro, el riojano confirmó que el martes se constituirán las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Justicia y que el miércoles habrá un dictamen del plenario de estas dos comisiones junto con las de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que ya están constituidas.

El día siguiente se discutirá en las comisiones. La intención del oficialismo es sacar un dictamen idéntico al que consiguió 77 firmas en mayo del año pasado. Este proyecto prevé condenas a menores de edad de hasta 14 años. Ese sería el límite que se fijaría, y no de 13 como quería Patricia Bullrich.

"Ese es un capricho de ella", sostuvo una alta fuente parlamentaria a MDZ en el primer piso del Palacio Legislativo, adónde llegó el gas pimienta que las fuerzas de seguridad desparramaron por las inmediaciones del Congreso, al punto tal de despertar la tos y picazón en las gargantas de diputados, personal de la cámara y periodistas.

Así, el oficialismo se encamina a darle media sanción al proyecto que el año pasado no pudo tratar en el recinto. El 2025 quedó marcado por la oposición que impuso una mayoría para quedarse con la agenda de las sesiones y La Libertad Avanza no pudo colar en ninguna reunión plenaria este tema, que tenía dictamen desde mayo.

A la salida del encuentro, el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, confirmó en diálogo con MDZ que “la idea es trabajar con la edad de 14 años". "El martes se van a constituir las comisiones, el miércoles vamos a trabajar en dictaminar y el jueves a sesionar sobre este tema”, agregó.

Por otro lado, el jefe del bloque PRO comentó que "se resolvió incorporar una cuestión presupuestaria vinculada a la implementación de la ley". "Cuando las provincias la pongan en marcha van a tener un déficit entre lo que gastan hoy y lo que deberán gastar aplicando esta política", comentó el titular del bloque PRO tras el encuentro.

En Diputados esperan la reforma laboral

En este escenario, se pone en marcha la Cámara de Diputados después de casi dos meses de receso. En la Cámara de Diputados, quedan a la espera de la media sanción de la reforma laboral, que el oficialismo prevé tener para el miércoles 11 en el Senado.

En este contexto, crece el malestar en los diputados porque no están siendo tenidos en cuenta en las conversaciones políticas por este tema. "Por la complejidad del tema y por el trabajo que habría que hacer, hoy debería estar trabajándose de manera conjunta entre las dos cámaras, y eso no está pasando", cuestionó Ritondo.

Desde el oficialismo le contestaron con algo de malestar: "¿Cuánto necesita participar Ritondo si hace 15 años se viene trabajando en esto?".