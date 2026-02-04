Martín Menem reactiva la Cámara de Diputados con una sesión en la mira

El presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , reactivará este miércoles por la tarde la actividad en la Cámara baja, que quedó planchada desde mediados de diciembre. Será un encuentro con los jefes de bloque aliados al oficialismo para definir el armado de las comisiones y un calendario de trabajo, pensando en una eventual sesión .

Se espera que a partir de las 14 se reúnan los representantes del PRO, la UCR, La Libertad Avanza, Provincias Unidas e Innovación Federal, representación de los gobernadores aliados que negocian con el Gobierno. Menem necesita poner en marcha las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Niñez y Adolescencia para tratar la Ley Penal Juvenil, y la de Legislación del Trabajo para tratar la reforma laboral, que en los planes del oficialismo tendría media sanción del Senado el próximo miércoles 11 de febrero.

Para eso, el riojano necesita de un acuerdo con todos los bloques de la oposición que no sean parte del kirchnerismo. Así, apuntan a quedarse con la mayoría de estos espacios de discusión y evitar que Unión por la Patria les marque el ritmo de la agenda de trabajo.

Posiblemente, en esto sí se pongan de acuerdo el oficialismo con la oposición no K. Sin embargo, eso no significa necesariamente que La Libertad Avanza tenga garantizados los dictámenes de comisión sin negociar con sus aliados. El reparto de las comisiones se da, según el reglamento, de forma proporcional con la representación que tienen las fuerzas políticas en el recinto. Algo muy difícil de calcular y que despierta acalorados debates matemáticos cada vez que un oficialismo debe repartir estos lugares.

Otro de los puntos que la oposición dialoguista espera del oficialismo es una definición del calendario de sesiones. Menem quiere abrir el recinto una sola vez para tratar la reforma laboral, el régimen penal juvenil y la modificación de la ley de glaciares. Todo en una misma sesión.

Cuándo sería la sesión en Diputados

El miedo del oficialismo, frente a un recinto híperactivo, es que la oposición junte los números para tratar el DNU que le dio nuevas funciones de control y vigilancia a la SIDE. Frente a ese riesgo es que el riojano prevé una sola sesión en febrero. La fecha tentativa es el miércoles 18 de febrero, semana corta atravesada por el feriado de carnaval. Aunque no descartan dejarlo para inicios de marzo, ya en el período ordinario.

Los diputados aliados también esperan alguna definición sobre qué hará el Gobierno con la reforma laboral, cuáles son los cambios que implementarán y las definiciones políticas que darán durante el debate sobre este tema. Algo similar ocurre con el régimen penal juvenil, ya que hay versiones filtradas por Patricia Bullrich de que el Gobierno avanzará con la edad de 13 años para que los menores puedan recibir condenas. El dictamen que el año pasado firmó la Cámara de Diputados, en acuerdo con la mayoría de los bloques, fijaba la edad en 14 años.

Estas definiciones comenzarán a vislumbrarse esta tarde cuando los jefes de bloque ingresen al Salón de Honor del primer piso del Palacio Legislativo y se reúnan cara a cara con Martín Menem.