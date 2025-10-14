María Eugenia Vidal desembarca en Rosario para reforzar al PRO disidente y marcar distancia de Milei

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal encabezará un acto de la Fundación Pensar en Rosario junto a vicegobernadora Scaglia.

En la recta final de la campaña, María Eugenia Vidal llegará este martes a Rosario para encabezar una actividad organizada por la Fundación Pensar, el think tank del PRO. La visita, sin embargo, tiene un trasfondo político: la exgobernadora bonaerense aprovechará la ocasión para respaldar a Gisela Scaglia, actual vicegobernadora de Santa Fe y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas.

Tanto Vidal como Scaglia forman parte del sector del PRO que mantiene distancia de Javier Milei y observa con cautela los movimientos de Mauricio Macri, quien alterna acercamientos y críticas al Gobierno.

María Eugenia Vidal en Rosario En Rosario, Vidal será la principal oradora del encuentro titulado “Desarrollo con equilibrio: producción, gestión y futuro”, que se realizará en el salón Metropolitano. El evento está organizado por la Fundación Pensar Santa Fe, presidida por el empresario y exdiputado Carlos Castellani, junto a la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.

La jornada comenzará a las 17 con talleres sobre economía, comunicación y estrategia electoral, y contará con paneles sobre innovación tecnológica, inteligencia artificial y equilibrio fiscal.