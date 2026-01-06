Marcos Novaro y Venezuela: "Ir al capitalismo será peor de lo que fue en la Europa del Este al caer el Muro"

A propósito de la situación de incertidumbre política tan profunda en Venezuela luego de la destitución de Maduro el politólogo argentino Marcos Novaro ofrece una visión sobre los hechos que han sacudido a Latinoamérica y el mundo, a poco de comenzado el año en curso.

En un alto de sus vacaciones, el analista político Marcos Novaro no parece estar muy alejado de la coyuntura de Venezuela. Y es entendible, si se cuenta que lo desatado el sábado último allí, tiene una clara incidencia en la geopolítica internacional.

La situación venezolana les otorga un ejemplo evidente a quienes creen que primero es la política y luego la economía. Y hablando de eso debe anotarse que la inflación de Venezuela cerró completó en 2025 un 270 %. Caracas es un hervidero.

- Esta es una de las coyunturas más complejas de historia reciente de América Latina. ¿Lo consideras un punto de quiebre?

- Sí, yo diría que de todos modos era más complejo el escenario previo. Allí antes había un statu quo muy preocupante, digamos, para América Latina, porque las dictaduras tendían a estabilizarse. Y la inestabilidad democrática estaba dando más argumentos a los partidarios del orden autoritario. Y las democracias estaban más acorraladas que las dictaduras. Los venezolanos parecían haber logrado transitar a un régimen totalitario estable después de las últimas elecciones. Reprimieron a todo el mundo y estabilizaron la economía. Parecía que se habían salido con la suya.

- ¿Es clave esto de la calidad democrática? La Casa Blanca pasó de una presión máxima a una acción directa. ¿En ese cambio, hay un fuerte sesgo de la administración de Trump?

- Sin duda Trump aprendió algo que es importante y que hay que explicitar. Durante 20 años los organismos internacionales, regionales y los gobiernos moderados de la región, y también algunos europeos, fracasaron en contener el proceso de radicalización del chavismo. Esa radicalización del chavismo llevó a la extensión del fenómeno. Sin esa radicalización no se entiende lo que pasó en Ecuador y Bolivia, ni lo que pasó en Nicaragua, ni lo que sigue pasando en Nicaragua.

- Te referís a la burocracia internacional y a la ineficacia absoluta de Naciones Unidas y de cualquier organismo supranacional.

- El que sacó algunas conclusiones importantes fue el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Observó que había un espacio para hacer otra cosa, que esa otra cosa suponía una dosis importante de intervención armada y de negociación, cambiando las reglas del tablero, cambiando el tablero radicalmente. Y Maduro es víctima de no haber entendido que la cosa iba en serio. Vos podés considerar eso brutal y claramente violatorio del derecho internacional, que sin duda lo es, pero no se entiende sin entender el fracaso previo, el hecho de que vos tenías un problema creciente que estaba complicándose cada vez más, porque además ese régimen tendía a estabilizarse, iba a durar décadas, iba a seguir generando, abierto o disimuladamente, fenómenos similares en otros lugares del continente.

- Todo es muy reciente, de modo que también es complicado analizar algo tan complejo cuando han pasado apenas horas de un hecho inédito. ¿Pero qué tipo de líder crees que está buscando Washington para Venezuela?

- Es prematuro eso: está toda esta cuestión de que ellos han dicho, bueno, los que pueden garantizar el orden por ahora son los actores del régimen. Y entonces nuestros interlocutores son ellos. No es Corina Machado ni Edmundo González. Los opositores no pueden garantizar el orden, entonces no son los actores con los que hay que negociar ahora. Y los han hecho a un lado por. Para tener además manos libres para negociar lo que sea, lo que se presente. Tienen una agenda muy abierta. Y ahora ese es un riesgo, porque con esa agenda tan abierta, la incertidumbre va a seguir siendo muy grande.

Y tampoco los otros gobiernos de la región tienen forma de participar de este nuevo escenario. No tiene por ahora ningún lugar. Entonces quedan todos bastante en offside. Están los que dicen, bueno, patalean por la intervención militar, están los que como el gobierno de Argentina sale a apoyar un poquito en offside. Todos quedan medio descolocados y nadie sabe muy bien cómo sigue esta historia. Yo creo que hay que esperar y que el Departamento de Estado fije una posición sobre un cronograma. Tiene que haber algún tipo de cronograma. Es muy pronto para pedir eso, porque, bueno, las cosas son muy inciertas. Y hay que ver qué es lo que es capaz de firmar hoy Delcy Rodríguez. La situación ahí es muy pantanosa, porque si vos le pones demasiado acelerador a la cosa por ahí vuela por el aire.

Esa es la discusión de siempre sobre quién es el que está controlando el territorio.

- Quería hacerte esa pregunta. Volvemos a hablar del eje entre La Habana y Moscú. Increíble que estemos hablando ahora de esto después de la Guerra Fría.

- Básicamente es así. La interpretación más verosímil de lo que pasó es que los cubanos estaban impidiéndole a Maduro hacer cualquier cosa fuera de su plan, que era un plan de resistencia, de aguantar hasta que se pudiera romper el cerco. De la fuerza naval norteamericana. Y entonces era una cuestión de una prueba de fuerza, al estilo de la crisis de los misiles. Ese es el escenario que estaban tratando de armar los cubanos. Y aparentemente Rusia y China tenían cierto interés en colaborar con eso. La salida de Maduro… tal vez para Maduro no era la peor solución, porque la otra alternativa era que lo liquidaran. No se sabe muy bien hasta qué punto eso es así. Tampoco el papel que tienen los actores que manejan las fuerzas y las armas.

- ¿Ves en toda esta incertidumbre absoluta en la que está sumida Venezuela alguna incidencia o consecuencia económica para la Argentina o para la región.

- Se habla de que si se resuelve la crisis venezolana: ¿Cuánto baja el petróleo? ¿Cuánto afecta eso a Vaca Muerta. Tal vez hay un poco de exageración en todo eso, porque la solución y la salida económica y el eventual aumento de la producción petrolera venezolana llevará mucho tiempo. Hoy leía un informe que habla de la destrucción de la industria petrolera. Está totalmente desmantelada. Tiene que haber inversiones que van a llevar años y muchísimo dinero para poder rehabilitar mínimamente los pozos petroleros, las conexiones portuarias. La infraestructura está medio destruida. Y para hacer esas inversiones vos primero tenés que generar el mínimo orden que garantice que la gente ponga guita ahí.

- Es un caos estructural.

- Es muy complicado en algunos sentidos, mucho más complicado que la transición al capitalismo de los países del Este, porque ahí, bueno, finalmente había Estado. Acá no hay un Estado. El venezolano es una banda, es el cuento de la soberanía venezolana. Acá no hay soberanía de nada, porque al Estado lo destruyeron. Está penetrado por actores externos y por bandas domésticas. Son básicamente bandas delictivas.

- ¿Hay posibilidad que una guerrilla o un grupo paramilitar o fuerzas ilegales o al margen, puedan insistir en una vuelta violenta al poder?

- Es lo que están tratando de evitar justamente con esta apuesta por los que manejan el poder y las armas. Que no haya caos en la transición en el que sí grupos armados puede tomar posición para un lado o para el otro. Porque eso es lo que ha pasado en muchas transiciones. Yo no descartaría que eso igual exista. Va a haber tipos del chavismo que van a existir, van a seguir con la idea de la revolución. ¿Y con qué? Bueno, con recuperar los años de gloria. No es que el chavismo va a desaparecer.

- ¿Se van a domesticar o se van a radicalizar más todavía?

- Probablemente pasen un poco las dos cosas. Cuánto de esa violencia se generalice me parece que depende mucho de que los que manejan las fuerzas armadas venezolanas sean capaces de recuperar el monopolio del uso de esa fuerza. Ves la cantidad de gente armada, fuertemente armada que hay en las calles. Son grupos que tienen armas porque se las han repartido, les han dado armas pesadas, armas de guerra. De todos modos, yo creo que si Estados Unidos logra que la transición sea ordenada, se va a minimizar ese riesgo.