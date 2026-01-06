Edmundo González presiona desde España para ser el presidente de Venezuela

El rival de Maduro en las presidenciales de Venezuela, Edmundo González Urrutia, sostiene que hay que respetar los votos que recibió en esa elección.

Edmundo González, candidato a las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2024 en el país sudamericano, ha destacadodurante una reunión con el expresidente español Felipe González que "los proceso de transición democrática no son lineales ni simples", días después de un ataque de Estados Unidos contra Caracas que se saldó con la captura de Nicolás Maduro.

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales junto a varias fotografías de su reunión con el expresidente socialista.

"La democracia se construye con principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos. ¡Gracias, Felipe por la buena conversación!", ha zanjado el opositor venezolano, quien el domingo defendió su legitimidad como presidente argumentando que se impuso en las elecciones de julio de 2024.

Edmundo González aclara su punto Edmundo González afirmó en su mensaje que "la normalización real del país solo será posible cuando (...) se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio", antes de recalcar que "quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia", en referencia a Maduro.