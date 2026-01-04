El sugestivo mensaje de Edmundo González sobre la transición y el llamado a las Fuerzas Armadas

Venezuela quedó conmocionada luego de que Estados Unidos capture y detenga al dictador Nicolás Maduro . Los ojos del mundo ahora se pusieron en la transición hacia una nueva democracia en el país, y ahí es donde volvió a reflotarse la figura de Edmundo González Urrutia , presidente electo en los últimos comicios y que no fue reconocido por el régimen.

La única expresión pública en las redes sociales del referente de la oposición fue una reflexión que agregó al compartir el comunicado de su compañera de fórmula y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Sin embargo, este domingo y con el calor del debate por la transición dejó un extenso mensaje en sus redes sociales, dedicado a sus compatriotas y con señales entre líneas para Donald Trump y su equipo.

Entre otras cosas, llamó a la entrega y liberación de todos los presos políticos, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela a respetar la constitución y reconocer su Gobierno, y insinuó que ellos se deben "exclusivamente" a los venezolanos, en clara referencia a la iniciativa de la Casa Blanca de encabezar la transición, acordando en cualquier caso con el resto del chavismo ahora conducido por la vice de Maduro, Delcy Rodríguez.

"Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos", comenzó expresando.

"Este momento constituye un paso importante pero no suficiente . La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de su voluntad por razones políticas. Verdaderos rehenes de un sistema de persecución. Y se respete, sin ambigüedades, la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio", agregó, en referencia a las elecciones en 2024.

"Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, sólo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder, ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta", exhortó.

Luego, hizo referencia a su legitimidad como presidente electo no reconocido por el régimen (aunque sí por distintos países como Argentina). "Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela. Leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad ciudadana. Tal y como lo establece el artículo 5 de nuestra Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro", señaló.

edmundo gonzalez urrutia 05 pl.jpg X @EdmundoGU

"Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido. Y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional", agregó, con un mensaje que puede interpretarse como una señal para Estados Unidos, quien lidera la transición.

"Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reinventarnos y garantizar que nunca más el poder será usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación. Sin impunidad", adelantó luego.

En ese sentido, dejó un mensaje contundente a la fuerza militar del país, alineada con la dictadura. "Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los Cuerpos de Seguridad del Estado: su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio del 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República", expresó.

Para cerrar, señaló: "Este es un momento histórico, lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos".