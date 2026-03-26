Manuel Adorni coleccionó fotos con ministros y recibirá este viernes el respaldo de Milei, en medio del avance judicial

Luego de su exposición pública tras reanudar sus conferencias de prensa en Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni buscó recuperar la iniciativa y este jueves convocó a algunos ministros.

Los colaboradores del portavoz entienden que es indispensable que el funcionario haga un borrón y cuenta nueva. Más allá que persisten las diferencias internas en tanto a cuál fue el balance de su defensa por las múltiples causas que investiga la justicia por dudas en sus viajes y su patrimonio, el eje es que demuestre gestión y que el Gobierno es capaz de reinstalar la agenda

Por tal razón, recibió en su despacho a la jefa del bloque libertario en el Senado Patricia Bullrich en una foto cargada de contenido político.

Ambos posaron sonrientes y tratando de despejar las propias afirmaciones fuera de micrófono en Balcarce 50 que dan cuenta que predominan los recelos entre ellos por una adelantada contienda libertaria para definir quién irá por la candidatura a la jefatura de gobierno porteño. Desde el entono del expanelista no ocultaron su malestar por el escaso apoyo de la exministra de Seguridad en momentos que Adorni era asediado públicamente por las acusaciones tras sus viajes y las publicaciones que cuestionaban el origen de su estilo de vida.

A su vez, el jefe de gabinete se reunió con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques , con su par de Capital Humano, Sandra Pettovello y de Interior, Diego Santilli . En estos dos últimos casos no se hicieron presentes en la última conferencia de prensa, pero ratificaron su respaldo al karinista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2037213970902229387&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con el Ministro de Justicia de la Nación Juan Mahiques. Conversamos sobre todos los temas de gestión y del envío de pliegos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/zNCHH0TcRX — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

Esta puesta en escena del Ejecutivo de mostrar a un Adorni firme funcionó de antesala del acto previsto para el viernes. El presidente Javier Milei encabezará la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, donde será escoltado por Adorni, en un nuevo gesto de apoyo.

Hubo una buena noticia para el Gobierno en ese contexto de crisis. Se dejó de lado la dura interna en el “Triángulo de Hierro” y los Milei aceptaron que el asesor Santiago Caputo fuera “restituido” en la táctica comunicacional, algo que había sido apartado en los últimos meses, en medio de una feroz voracidad de la hermana del jefe de Estado para restarle poder al consultor.

Hasta este jueves persiste la opinión mayoritaria en el Gobierno que Adorni pudo mostrarse sólido en la conferencia de prensa, que logró defenderse exitosamente y que pudo ganar la pulseada mediática, entendiendo que sus causas “es un tema que no le importa a la gente común”.

Por tal motivo, mientras no haya un revés serio en la investigación judicial y no lleguen encuestas que verifiquen una dramática caída en la imagen de Milei por culpa de Adorni, no habrá ningún cambio. Seguirá al frente del gabinete.