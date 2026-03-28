Malvinas: Milei y Villarruel encabezarán dos actos paralelos y la vice se mostraría con Kicillof

Tal como ocurrió el año pasado y luego de su tenso cruce en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso , Javier Milei y Victoria Villarruel encabezarán dos actos paralelos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se realizará el próximo jueves 2 de abril, al cumplirse 44 años del inicio del Conflicto del Atlántico Sur.

La conmemoración se realizará en el cenotafio de plaza San Martín, en Retiro, monumento con 25 placas de granito donde figuran los nombres de los 649 caídos en defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, la vicepresidenta, que viene teniendo una agenda en distintas provincias y con algunos gobernadores que están enfrentadas con los libertarios, viajará a Ushuaia para participar del acto central y nuevamente compartirá la actividad con el gobernador fueguino Gustavo Melella , uno de los principales mandatarios combativos con la Casa Rosada, en especial por la crisis de la situación industrial en la provincia.

En 2025, la vicepresidenta reivindicó el conflicto bélico como “la mayor gesta militar de la historia argentina”, al destacar que se trató de “un país débil enfrentando a una de las mayores potencias nucleares del mundo”. Además, citó la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco para advertir sobre el impacto ambiental en el Atlántico Sur y reclamar políticas regionales frente a la explotación de recursos por potencias extranjeras.

El vínculo de Villarruel con la causa Malvinas también tiene un componente personal: su padre, Eduardo Villarruel , combatió en el conflicto de 1982, lo que refuerza su involucramiento en la temática.

A su vez, crece la posibilidad que asista a este acto en Tierra del Fuego el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en su afán de comenzar a recorrer el interior del país pensando en su candidatura presidencial. Fuentes de la organización de esa actividad indican a MDZ que "Axel quiere venir y esperamos que nos confirme".

La posible presencia de Kicillof y su foto con Villarruel se enmarca en días de un tenso cruce entre Milei y el mandatario provincial por el fallo en la causa por la expropiación de YPF.

Al respecto, ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cruzó con dureza al presidente Javier Milei por sus declaraciones tras el fallo en Estados Unidos por la expropiación de YPF. El funcionario cuestionó que el mandatario apuntara contra el kirchnerismo en lugar de celebrar la resolución favorable al país: “El perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto, salió a echar culpas”, lanzó en declaraciones radiales.

Milei cargó contra Axel Kicillof —a quien calificó como “inútil” e “imbécil”— y contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien tildó de “corrupta y presidiaria”.