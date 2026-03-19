Malas noticias para Manuel Adorni: hay pruebas sobre el viaje a Uruguay que pueden complicarlo

Manuel Adorni quedó en la mira de Ariel Lijo luego de que viajara a Punta del Este en un avión privado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará una nueva reunión de la mesa política con la mira puesta en el Senado, donde Patricia Bullrich busca un nuevo triunfo para el oficialismo.

El juez federal Ariel Lijo ordenó las primeras medidas de prueba en la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval, junto a su familia.

Lijo solicitó que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de la operación, que según trascendió de la investigación no estaría a nombre de Adorni. Además, se pidieron los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto, con el objetivo de revisar no solo las que toman la pista, sino también las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros, para verificar si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana.

La Policía Federal ya se presentó en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos y registros solicitados. Antes de que la fiscalía presentara su requerimiento, el juez había tomado "medidas de carácter urgente" para "resguardar los elementos probatorios" que pudieran ser útiles para la causa.

El hecho investigado podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito, de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar, o en un caso de dádivas. Pero lo primero, para los investigadores, será precisar cómo y quién pagó el vuelo.

Karina Milei y Manuel Adorni en el Congreso Karina Milei y Manuel Adorni en el Congreso NA Qué dice la denuncia contra Manuel Adorni La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, y es una de las tres causas abiertas en los últimos días en los tribunales de Comodoro Py contra el jefe de Gabinete. Según la denuncia, citada por la fiscalía, el gasto por la contratación del vuelo privado "excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos", siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro de esas remuneraciones.