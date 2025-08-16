Luis Petri se desafiliará de la UCR para afiliarse a La Libertad Avanza

Tras confirmarse que Luis Petri será quién encabece la lista de diputados nacionales del frente que integran ambos partidos para las elecciones nacionales, se confirmó la nueva medida del ministro de Defensa.

En un día intenso de negociaciones en la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en la provincia, se supo que finalmente será el ministro de Defensa nacional, Luis Petri, quien lidere la lista del frente, secundado por la radical Pamela Verasay.

A la confirmación que generó sorpresa y revuelo, le siguió otra de mayor fuerza política en el medio de estas negociaciones: Luis Petri no solo encabezará la lista sino también cambiará de partido. El ministro nacional mendocino se desafiliará a la Unión Cívica Radical (UCR) para afiliarse a La Libertad Avanza, en un trámite que iniciará seguramente en los próximos días.

La noticia fue confirmada desde las Fuerzas del Cielo, quienes informaron también la decisión de Petri de encabezar la lista, renunciar al Ministerio de Defensa y tras ser electo asumir como legislador nacional para "fortalecer" el bloque mileísta en el Congreso.

Desde La Libertad Avanza consideran, en el marco de esta decisión, que cuentan con la legitimidad para mantener los cargos en la lista que había pactado con anterioridad. Esto a pesar de las críticas de un sector del radicalismo. Por ejemplo, la de Julio Cobos, quien en un mensaje vía X (ex Twitter) expresó: "Si finalmente Luis Petri renuncia a la UCR para afiliarse a LLA, el cupo de minoría que le reconoció el radicalismo en las listas provinciales debería quedar sin efecto, porque si no se repartió en tercios para luego terminar siendo mitades desproporcionadas".

De hecho, había abierto el paraguas en caso de que el ministro mantenga su afiliación al radicalismo al expresar: "Si en Mendoza La Libertad Avanza lleva dos candidatos radicales a la cabeza de la lista nacional, el frente debería cambiar de nombre y de color".