Luis Juez estalló por la Andis: "No había plata para la acompañante terapéutica, pero sí para la cometa"

Luis Juez expresó su bronca por el escándalo de las presuntas coimas de la Andis y reclamó que el gobierno de Javier Milei aclare los fondos para prestaciones.

Luis Juez volvió a defender a su hija con discapacidad y estalló por el escándalo de la Andis. Foto: Noticias Argentinas

El senador nacional Luis Juez volvió a poner en jaque su vínculo con Javier Milei y estalló tras el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad(Andis). Sin filtro, cuestionó el ajuste en discapacidad y reclamó que se aclare el destino de los fondos destinados a las prestaciones.

Tras protagonizar un emotivo momento en el Congreso al defender la ley de emergencia en discapacidad por su hija, Juez mostró su indignación en TN sobre los audios filtrados del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. Sin embargo, no le soltó la mano al Gobierno nacional.

Luis Juez y Javier Milei Luis Juez remarcó su fe en el gobierno de Javier Milei pero exigió explicaciones sobre el escándalo de las coimas. “No soy de La Libertad Avanza, no voy a ser candidato nunca por LLA”, aclaró el senador. Sin embargo, dejó encendida su esperanza en Milei: “De estos problemas se salen para adelante, yo lo acompaño al presidente”, apostó, y afirmó: “Estoy convencido que es un tipo decente, necesito corroborar esa decencia a gritos”.

Juez reconoció que mantuvo reuniones con Spagnuolo para discutir la situación de las prestadoras del área, que desde hace meses denunciaban demoras y congelamientos en los pagos. “Lo cité a mi despacho en dos o tres oportunidades para discutir con claridad el tema de la discapacidad”, recordó.

La bronca de Luis Juez por las presuntas coimas de la Andis Pese a sus intenciones de apoyar a Milei, Juez disparó: “Me mataron con el tema de la discapacidad, me trataron de traidor. Resulta que tengo que ver la televisión que no había plata para la acompañante terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa”, expresó, refiriéndose a las presuntas coimas.