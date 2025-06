Luego de imponer condiciones, Cristina lo llamó a Axel Kicillof y se rearma Unión por la Patria

Cristina Fernández de Kirchner llamó a Axel Kicillof en un último intento por reencauzar la relación absolutamente rota desde hace un año, luego que él haya decidido apoyar a Ricardo Quintela como candidato a presidir el PJ nacional que quedó en manos de la ex jefa de Estado.

La situación del peronismo kirchnerismo renovador no es la ideal. Muchos seguían de cerca la sesión de este martes en el Senado provincial donde podía tener media sanción la reelección indefinida de los legisladores provinciales. Como no se trataba la misma norma para los intendentes, todo voló por el aire y el oficialismo provincial no pudo conseguir los veinte legisladores necesarios para conseguir el quórum propio, en el que iban a aparecer otros apoyos con votos presenciales o ausentándose.