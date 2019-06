Lousteau aseguró que Macri dejará una "caída de 4 puntos" del PBI

El diputado nacional y precandidato a senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau admitió que el gobierno de Mauricio Macri finalizará en diciembre próximo con una "caída del PBI de 4 puntos" y volvió a pedir "terminar" con la "grieta" para poder "superar las dificultades".

"La Argentina está trabada en un lugar mientras el resto avanza", aseguró Lousteau, al exponer en el 7° Latam Economic Forum realizado en el Hotel Alvear, donde alertó sobre el "deterioro social" que generaron "las continuas crisis económicas" en el país.

En el encuentro "Argentina camino al 2020", el diputado planteó la necesidad de superar las "dificultades producto de las muchas crisis", para lo que, consideró, hace falta "un diagnóstico estructural, porque abordamos mal problemas como el hambre".

El economista aportó datos sobre el deterioro social experimentado en el país durante las últimas décadas por las sucesivas crisis económicas. En ese contexto aseguró que el ingreso por habitante en Argentina tuvo desde la década del '60 en adelante un "descenso progresivo" que la llevó desde el "puesto 18 al 65, en 2016".

El ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y ex embajador en los Estados Unidos del actual Gobierno agregó que la economía, al finalizar la actual gestión de Mauricio Macri, habrá caído un punto más que al concluir el mandato de la ex mandataria. "La caída del PBI en el Gobierno de Cambiemos va a ser de 4 puntos. Durante el mandato de Cristina cayó 3 puntos", aseguró Lousteau, quien pidió "terminar con la grieta y mirar al otro como parte de un nosotros", para poder "superar las dificultades".

El encuentro, a beneficio de la Fundación Jabad y la cooperadora del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez", también contó con la participación de otros economistas, como Carlos Melconian, Emmanuel Álvarez Agis y Martín Redrado, y del analista político Sergio Berensztein.