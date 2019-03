Lo concreto es que el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli, fue declarado en rebeldía y para el juez Alejo Ramos Padilla, el que lo puso en esa condición, "mientras subsista la rebeldía no puede haber diálogo procesal posible".

Con ese panorama ahora todo queda en manos de los procedimiento judiciales y de los movimientos que puedan hacer los funcionarios para defender sus posturas. Cualquiera persona declarada en rebeldía sería detenida, pero en el caso del fiscal esto no corre porque tiene fueros y por lo tanto el juez no pidió su detención, sino que solicitó a la Procuración General de la Nación que actúe.

Esa actuación, según indica Infobae, se tradujo en la decisión de tomar declaración a los empleados del fiscal y analizar si resuelve enviar el caso al consejo evaluador del Ministerio Público. En esa instancia, si es que existen cuestionamientos contra Stornelli se podría convocar a un jury en su contra.

Por el lado de la defensa, se buscará que un tribunal superior a Ramos Padilla revoque la decisión del magistrado. Hasta ahora hicieron planteos de recusaciones, nulidades e incompetencias.

Además, insistirían en el planteo de incompetencia para que el caso se tramite en Comodoro Py. Esto porque el caso que se investiga, la supuesta extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest se inició en Buenos Aires y no en Dolores, y el pago de la coima también se hizo en territorio porteño. El episodio de Pinamar, cuando D'Alessio y Etchebest saludaron a Stornelli en un parador de ese balneario, fue lo que hizo que el denunciante radicara su denuncia en Dolores.

Garantías

El abogado del fiscal Carlos Stornelli, Roberto Ribas, reiteró hoy que su defendido no se presentó a declarar ante el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, porque "no están dadas las garantías" e "iba a ser procesado".

El letrado también acusó al magistrado de "querer quedarse con la causa", y sostuvo que hay una "manifestación tendenciosa contra Stornelli".

Ribas manifestó, en diálogo con radio Continental, que la decisión del fiscal de no presentarse en el juzgado -al que fue citado en cuatro oportunidades, y tras lo cual hoy fue declarado en rebeldía- "fue consensuada" con su cliente, debido a que "no están dadas las garantías".

"Si Stornelli se presentaba, inmediatamente lo iba a procesar", dijo Ribas, y añadió que no tiene "dudas de que Ramos Padilla tiene una intencionalidad política", ya que el tema "está vinculado con el deseo de apartarlo de la causa de los cuadernos" de las coimas en la obra pública.

"Al final del túnel veo los cuadernos, por eso mañana voy a presentar esta apelación (contra la rebeldía), y como dirá que no (el juez), seguramente recurriré a Mar del Plata", relató, en referencia a la Cámara de Apelaciones correspondiente .

También afirmó que "normalmente, cuando un juez llama a alguien en indagatoria es porque lo va a procesar", pero que "no puede hacerlo si está en rebeldía, porque jurídicamente no lo escuchó".

Consultado sobre el celular del fiscal Stornelli, y por qué no lo pone a disposición de la Justicia, Ribas respondió que "aunque parezca mentira no tuvimos tiempo de hablar de eso, no hemos hablado todavía", y añadió que lo hará "hoy por la tarde", tras remarcar que la causa tiene "un vértigo infernal".