Los filosos posteos de Hebe Casado tras los anuncios de Javier Milei sobre Malvinas

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , reaccionó a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en torno a la cuestión Malvinas con dos publicaciones en X. En sus mensajes, destacó el rumbo que considera que atraviesa el país y cuestionó a quienes, según planteó, durante años hicieron de la soberanía una bandera sin conseguir resultados.

Casado publicó primero una reflexión sobre el rumbo de la Argentina. “Argentina está en el camino correcto de ser el país al cual todos quieran pertenecer. Depende de todos nosotros”, escribió la vicegobernadora mendocina en su cuenta de X.

Más tarde, la funcionaria provincial compartió un segundo mensaje, esta vez con una referencia directa a quienes habían impulsado iniciativas vinculadas con la soberanía sobre las Islas Malvinas . “Calladitos todos los que declamaban soberanía y armaban comisiones de recuperación para crearse cargos y nunca lograron nada”, expresó.

Los posteos de Casado se conocieron después de que Milei anunciara una serie de medidas relacionadas con Malvinas . El Presidente planteó la necesidad de evitar que la Argentina pierda recursos como consecuencia de decisiones “unilaterales” del Reino Unido.

Hebe Casado se refirió a los anuncios del Gobierno nacional vinculados con la cuestión Malvinas.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para asignar mayores recursos al Ministerio de Defensa y avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El objetivo también contempla fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.

“Nos vamos a convertir en un polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, sostuvo el mandatario al referirse al proyecto.

Medidas sobre la explotación petrolera

Milei también anunció un decreto destinado a acelerar las sanciones contra las compañías que participen de actividades de explotación petrolera en la zona de las Islas Malvinas. Según explicó, el Gobierno busca “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” previstos en la Ley 26.659 para quienes intervengan en iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.

Además, el Ejecutivo pretende “inhabilitar de operar en territorio argentino” a las empresas involucradas y señaló que estas también podrían quedar expuestas a procesos judiciales en ausencia.