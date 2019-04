Los detalles de la reunión de Cornejo en Casa Rosada

Si bien los temas sobre la mesa fueron varios, el encuentro de dirigentes radicales encabezados por Alfredo Cornejo y funcionarios de primera línea en Casa Rosada tuvo a la crisis del consumo como eje central.

El coordinador de Gabinete del Gobierno provincial, Andrés “Peti” Lombardi, brindó en MDZ Radio detalles del encuentro con Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros referentes del Ejecutivo nacional:

-¿De qué se habló en la reunión con Marcos Peña?

-Principalmente de la necesidad de reactivar el consumo, proteger el empleo, y pensar en la reactivación... en encauzar al país en una agenda de crecimiento.

-¿De qué medidas se habló?

-El detalle de las propuestas van a ser anunciadas por el Gobierno en la próxima semana seguramente ya que tienen que analizarlas en profundidad. De todos modos nos vamos satisfechos porque el Gobierno nacional se mostró predispuesto a escuchar las propuestas de los gobernadores. Es de rescatar la actitud de un Gobierno que acepta una visión alternativa o complementaria de las medidas que va tomando.

-Pero Peña, por ejemplo, dijo estar en contra del congelamiento de precios

-En ese capítulo específico el Gobierno tiene alguna herramienta que está evaluando pero no es un congelamiento de precios con control estatal excesivo. Sí apunta a favorecer el consumo y cortar con la espiral inflacionaria que vive Argentina. Por primera vez el gobierno escucha y toma propuestas para estudiar y llevar adelante.

-Pero la situación que atravesamos tiene ya cierta antigüedad... ¿recién ahora se ponen a trabajar a partir de una alerta de un socio de la coalición?

-Hay datos y alertas que se suponía que iban a ir mejorando. El control sobre la inflación, por ejemplo. Se suponía que la inflación iba a ir bajando mes a mes, pero no sucede con este plan. No está dando resultados, entonces es bueno que haya una revisión. Los números de la economía no estaban dando los resultados esperados; a partir de ahí es bueno rectificar el rumbo o ver otra forma de mover el consumo y la economía.

