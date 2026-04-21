Los abogados porteños van a las urnas: se elige al sucesor de Ricardo Gil Lavedra

Cerca de 90.000 letrados están habilitados para votar entre martes y miércoles entre 5 listas para las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Más de 86 mil abogados y abogadas matriculados de la Capital Federal están convocados a las urnas para elegir entre hoy martes y mañana miércoles a las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía. Cinco listas compiten por la presidencia, el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados. La votación se realizará en la sede de Av. Corrientes 1441, de 8 a 18 horas, con credencial profesional o DNI. Quienes resulten electos asumirán el 30 de mayo próximo.

El escenario es notablemente más amplio que el de hace dos años, cuando tres listas se disputaron el voto de poco más de 13.600 abogados. Esta vez la fragmentación del campo es mayor y la Junta Electoral confirmó el criterio de paridad de género con alternancia en el orden de las listas, tal como se aplicó en los comicios anteriores.

AlejandraGilLavedra

La candidata con mayor visibilidad es Alejandra García, Coordinadora Legal y Técnica del CPACF, impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra. Su lista, "Unidad en Defensa de la Abogacía", reúne más de diez agrupaciones de distintos sectores radicales, referentes del PRO, socialistas y afines al gobierno nacional, una coalición que el propio Gil Lavedra describió como una "amalgama" de espacios "diferentes, y hasta a veces, antagónicos". Si gana, García se convertiría en la primera mujer al frente de la institución en más de cuarenta años de historia.

El lanzamiento de su candidatura tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA ante más de cuatrocientos abogados. Gil Lavedra repasó su gestión y recordó que recibió una institución "obsoleta, cerrada, anacrónica y sin voz institucional". García, por su parte, enumeró las intervenciones del Colegio durante esos cuatro años: la defensa de incumbencias profesionales afectadas por el anteproyecto de ley Bases, la resistencia a disposiciones de ANSES sobre abogados previsionalistas, amparos vinculados a la ley de lavado y a la reforma laboral, y la actualización automática de la Unidad de Medida Arancelaria aprobada por la Corte Suprema.