Legislatura bonaerense: quieren prohibir candidaturas testimoniales, "son la crónica de una estafa anunciada"

Las elecciones del 7 de septiembre serán los comicios con la mayor cantidad de candidaturas testimoniales en la historia de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de intendentes, funcionarios y hasta la propia vicegobernadora serán candidatos “fantasmas”, ya que no asumirían las bancas en la Legislatura bonaerense ni en los Concejos Deliberantes

Motivo por el cual el diputado de La Libertad Avanza Guillermo Castello presento un proyecto de Ley con el objetivo de terminar con las candidaturas testimoniales , a las que califico de ser una “estafa a la ciudadanía” que distorsiona el sistema republicano y horada el principio de representación democrática de la ciudadanía.

El proyecto de Ley anti candidaturas testimoniales , impulsada por el diputado Guillermo Castello , busca frenar el uso de cargos electivos como plataformas para saltar a otros puestos sin completar el ciclo institucional para el que los políticos fueron elegidos. Según el texto, el objetivo es erradicar una práctica de uso común entre la fauna política bonaerense en la que sobreabundan postulaciones de candidatos sin intenciones de asumir. Sus candidaturas testimoniales son solo para arrastrar votos a favor de sus fuerzas políticas.

En sí, el proyecto del legislador libertario, busca establecer la idea de que ejercer cargos electivos es una “carga pública insoslayable”, por lo que su interrupción para fines electorales debe ser desalentada y sancionada.

Para eso propone reformar el decreto-ley 6769/58 que regula el funcionamiento de los 135 municipios bonaerenses. Otro de los puntos destacados de la iniciativa, presentada por mesa de entradas de la Legislatura bonaerense , es la prohibición a intendentes, concejales, gobernadores o vicegobernadores a renunciar a sus cargos para postularse a otros dentro del mismo período institucional, independientemente de si han cumplido su mandato total o parcialmente.

Además, se establece que los concejos deliberantes no podrán aceptar renuncias ni conceder licencias si el motivo es presentarse a otro cargo público, contraviniendo las disposiciones actuales. Proponiendo sanciones para quienes intenten eludir esta norma mediante licencias sin goce de sueldo o permisos especiales; extendiéndose este principio al ámbito provincial.

“Las candidaturas testimoniales son una estafa al electorado”

En diálogo con MDZ , Guillermo Castello cargó duramente contra el peronismo, por “trampear” una vez más al electorado, aunque aclaro que no son los únicos que estafan a sus votantes ya que en las principales fuerzas políticas que competirán el 7 de septiembre en las legislativas bonaerenses esta “minado de intendentes”.

“Estamos asistiendo a un festival de candidaturas testimoniales en donde muchos intendentes, de todos los signos políticos, en funciones expresan a cara descubierta y sin ningún tipo de vergüenza que se postulan a un cargo al que no piensan asumir”, remarcó el diputado de La Libertad Avanza

“Acá hay dos tipos de fraude, no es uno solo. Algunos vienen anticipando que no van a asumir la banca de la Legislatura bonaerense o en los Consejos Deliberantes por los cuales se postulan y otros van a abandonar el ejecutivo en sus municipios por el que fueron elegidos hace dos años para acceder a un cargo legislativo. Dos situaciones que son una defraudación a la voluntad popular”, afirmó Guillermo Castello.

Y, apuntando directamente contra el peronismo, dijo: “No es casualidad que las cabezas de las listas de Kicillof sean candidatos testimoniales, van primeros para causar el efecto arrastre. Esto no es más que una crónica de una estafa anunciada”.

“La pregunta que yo me hago, ¿es que va a hacer el electorado?, va a convalidar esta estafa con su voto. -dijo el legislador libertario – Los políticos estafan al electorado y después la política se queja porque la gente no va a votar, pero hacen todo para que la gente no vote”, continuó.

Asimismo, Castello destacó que “con estos candidatos fantasmas se viola el contrato electoral. Las candidaturas testimoniales violan un compromiso que asume el candidato que después no lo cumple”.

Y, chicaneando al peronismo kirchnerista renovador, Guillermo Castello dijo: “Es cierto que, como dice muy suelto de cuerpo (Carlos) Bianco -ministro de gobierno de Axel Kicillof- las candidaturas testimoniales no están prohibidas, y ese argumento es el que vienen usando desde el 2.009 para estafar a los bonaerenses con candidatos fantasmas porque la ley no lo prohíbe. Por eso presentamos el proyecto, a ver qué dicen ahora, si lo van a acompañar o no”.

Finalmente, la espada fuerte de Javier Milei en la Legislatura bonaerense, manifestó que si el resto de los legisladores acompañan su proyecto “las del 7 de septiembre van a ser las últimas elecciones que estafen al electorado con candidaturas testimoniales” y añadió “espero que, a estos genios del engaño, que son unos estafadores seriales del pueblo no se les ocurra otro engaño para seguir estafando a los bonaerenses”

El Proyecto de Ley "anti" candidaturas testimoniales