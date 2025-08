Octubre empieza a ensuciar septiembre y los frentes bonaerenses vuelven a entrar en crisis

El ruido que mete es esta nueva discusión sobre la suerte de la también precaria alianza trazada por ambos partidos en la Provincia de Buenos Aires. Las relaciones entre los intendentes y sus negociadores no quedaron bien y mucho menos con los antiguos referentes territoriales bonaerenses, hoy desperdigados entre los que no quieren saber nada de disfrazarse de violeta, los que se pasaron al anarcolibertarismo de la mano de Patricia Bullrich y Diego Valenzuela .

El alcalde pretende reconstruir la alianza de centro que lo llevó al poder en 2015, aunque la aparición de La Libertad Avanza no puede desconocerse ni esquivarse. El expresidente, en cambio, quiere reeditar el acuerdo alcanzado en la Provincia de Buenos Aires percibiendo que una nueva derrota sería el fin del partido que creó pero que hoy no tiene los pilares fundamentales de su lado.

La experiencia de mayo pasado no fue la esperada para el macrismo. Si bien muchos critican al jefe de la Ciudad por haber adelantado las elecciones comunales, fue la instrumentación de esa decisión lo que provocó la estrepitosa derrota. Horacio Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica y los radicales debieron haber coexistido en el mismo ecosistema que el PRO, tal cual pretende hacerlo ahora. Si hubiera evitado las fugas y las rupturas, la elección hubiera sido de tercios y, contrafáctico, la alianza bonaerense quizás no hubiera sucedido.

La condición de Karina Milei ante un acuerdo entre LLA y el PRO

Karina Milei, la única responsable política del Gobierno que ejecuta Javier Milei, impuso una condición imposible de aceptar por un político con personalidad como Jorge Macri. Quiso imponer no solo quiénes podrían ser los negociadores del nuevo acuerdo sino, además, marginar al intendente. Además, exigió eliminar al PRO del sello político que se presentará en octubre y tendrá derecho a veto a la hora de definir las candidaturas.

Si bien Juntos por el Cambio había logrado dos bancas en el senado y siete diputados nacionales en las elecciones de hace cuatro años, el PRO solo hoy no tiene ningún miembro en la Cámara Alta ya que Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri ya no representan a la escudería macrista. Fríamente, no tiene nada para perder. Y en la otra cámara, renovará cuatro diputados nacionales. Solo podría tener tres. ¿Necesita si o si el acuerdo? Se preguntan, fríamente, en la sede de Uspallata.

acto cristina kirchner maximo saludando (1).jpg Máximo Kirchner dispuesto a volver a ser candidato en lugar de su madre. ¿Presión para Sergio Massa? TELAM

Fuerza Patria, otro mar de dudas

Máximo Kirchner reapareció dando charlas a militantes y, además, en una entrevista se puso como posible reemplazante de su madre Cristina, quien también adelantó que pretende participar de la campaña electoral de septiembre y octubre próximo. Ambos también le pidieron, sin nombrarlo, a Juan Grabois que no agreda mediáticamente a Sergio Massa, el aliado más firme que tiene la familia Kirchner y quien a veces se ve tironeado para que tenga un rol más importante en la próxima campaña.

El excandidato presidencial cree que si la economía no encuentra la estabilidad deseada para el gobierno, él no sería el mejor candidato en esta oportunidad. La referencia con el pasado lo metería en el barro del cual quiere salir. Presume que dentro de cuatro años tendrá su reivindicación. Él, al igual que la mayoría de la política, siempre elige creer.

En su entorno, en tanto, presumen que tanto la aparición furiosa de Grabois, amenazando con la ruptura, más la reaparición del presidente del PJ bonaerense, es un mensaje encriptado para que acepte a encabezar las listas de octubre, que deberán ratificarse, como se ha dicho, en medio de la campaña provincial.

Las relaciones con Axel Kicillof no quedaron rotas solo porque los integrantes del peronismo kirchnerista renovador creen que solo en unidad podrán tener alguna chance contra el gobierno de Javier Milei. ¿Les alcanzará con solo tener al presidente como contrafigura? El anarcocapitalista llegó hace muy poco tiempo para deshacer todo lo preexistente para exigirle, además, que tenga que construir algo en concreto, según considera una parte de la población que lo fue a auxiliar luego de la primera vuelta.

Sin embargo, algunos especialistas que analizan el humor social observan que hay un deterioro en la relación de Milei con ese electorado de centro. Donde no hay coincidencia es en la expectativa oficial sobre las elecciones provinciales. El discurso triunfalista observado hasta el momento en La Libertad Avanza podría provocar una gran decepción cuando los resultados no sean los esperados.

“Es cierto que un empate en la Provincia sería un resultado muy bueno para el Gobierno… Pero hay que ver cómo lo toman ellos, siempre a contramano de lo que pensamos de manera tradicional”, le dijo a MDZ una de las personas que más acierta pero menos lo expone. En tanto, cerca de uno de los posibles candidatos a nivel nacional, reacciona con su permanente optimismo. “Ojalá nos peguemos un susto… Así en octubre arrasamos por el miedo kuka”, confesó.