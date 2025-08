Patricia Bullrich se subió a una posible alianza entre el PRO y LLA en CABA: "Es lo más coherente y razonable"

El aval de Patricia Bullrich a la alianza en CABA

"Me parece que es coherente de nuestra parte buscar alianzas similares en todos los lugares", consideró Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia, frente a la posibilidad de una acuerdo electoral en CABA con el PRO, y agregó: "Eso es lo que se está haciendo. Yo no estoy en la negociación pero apoyo que eso suceda. Me parece coherente y razonable".