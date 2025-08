Javier Milei responsabilizó a la "traidora" de Victoria Villarruel por la corrida del dólar

"Nosotros tenemos un jefe, se llama pueblo argentino. Yo me comprometí a bajar la inflación, los impuestos, hacer crecer la economía y terminar con la inseguridad", remarcó Milei, y disparó: "Si yo no voto y respeto a esa agenda, estoy traicionado a 15 millones de personas".

Milei y Villarruel son las dos figuras más altas del Gobierno. Foto: EFE Javier Milei aseguró que la relación con su vicepresidenta es irreconciliable: "Roma no paga traidores". EFE

Para el libertario, la decisión de Villarruel de habilitar la sesión es equivalente a "un torpedo fiscal de 2.88 del PBI que implica fumarte una YPF por año, que son más de 17 mil millones por año". "Están arruinando el país porque les importa mucho más el poder que el bienestar de los argentinos, por eso hicieron eso", sentenció.

Así, el jefe de Estado descartó cualquier posibilidad de acercamiento con Villarruel, pero desestimó que eso pueda afectar la estabilidad de su gestión. "No tengo miedo y cada cosa que ella haga va a estar expuesta, qué me vas a venir a extorsionar con golpismo, me importa tres carajos, yo vine a hacer el mejor Gobierno de la historia, si las lacras del Estado quieren venir a llevarme puesto, no me importa, se la van a tener que ver con la gente", disparó.