"¿Por qué se enojan con nosotros?": Luis Caputo se despegó de la suba del dólar y habló del "riesgo kuka"

Tras jornadas agitadas en el mercado cambiario, el ministro de Economía, Luis Caputo , justificó la suba del dólar oficial, que este jueves llegó a $1.380. Sin rodeos, pidió que no culpen a los funcionarios y criticó a quienes optan por “cubrirse” ante la incertidumbre.

En una nota por Las tres anclas, del canal de streaming libertario Carajo, el funcionario advirtió: "Ante el riesgo kuka o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse y no es nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado".