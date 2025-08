Fuerza Patria no tendrá lista local en Morón, Milei imita a Cristina y la casta sigue creciendo

Si bien no se oficializó, el anticipo brindado por MDZ hace cuarenta y ocho horas está a punto de confirmarse. En Morón , “el corazón del oeste”, como fue bautizada publicitariamente, Fuerza Patria no presentará candidatos locales junto con la lista de senadores provinciales que encabeza Gabriel Katopodis.

Es que la Junta Electoral bonaerense estaría a punto de desestimar la “lista de unidad” acercada de manera extemporánea por Lucas Ghi, el intendente, y Martín Sabbatella, su antecesor y ex jefe político.

Por las dudas, los antiguos aliados, presumiendo que no iba a haber acuerdo superestructural, presentaron dos listas diferentes. Ghi propuso a su hermano José María como candidato a primer concejal por PARTE, el partido político armado por Alberto Fernández hace algunos años y que Axel Kicillof inscribió para participar con candidatos propios en los 135 distritos y las ocho secciones electorales en los que se divide la elección bonaerense del próximo 7 de septiembre. Si bien los apoderados de Fuerza Patria firmaron con los de PARTE un acuerdo para bajar las listas en post de la unidad, la que siguió su curso fue la de Morón.

Estos desaguisados, desprolijidades como los del corte de luz, las listas testimoniales y otras pintorescas anécdotas políticas que cuando llegan a la opinión pública la gente las considera una burla innecesaria a su inteligencia, y termina confirmando por qué motivo eligió a Javier Milei para que destruyera todo lo preexistente.

Sin embargo, esa herramienta que utilizó en el pasado reciente, empieza a advertirse que tampoco sirve para reparar las frustraciones pasadas ya que pueden profundizarse aún más con la ejecución de las políticas del gobierno nacional, que anclado en la no emisión y la discutida baja de la inflación, también empieza a ser parte del problema y no de la solución. El anti casta se termina transformando en casta no solo por sus aliados preexistentes sino por los nuevos que incorporó en el reciente cierre de lista.

Javier Milei en Neura Captura de pantalla

Sin demasiados argumentos para explicar por qué motivo salta el dólar, la activación no mejora y los costos encarecen la vida de todos los ciudadanos, Milei utiliza el mismo método y casi calca las respuestas del pasado al que vino a destruir. La culpa es de los otros. De la vicepresidenta Victoria Villarruel por una sesión ilegal pero que él ya trabaja para vetar lo que sucedió ahí hasta el factor Cristina Fernández de Kirchner, que no se puede presentar por estar en prisión domiciliaria.

Sus voceros más bestiales, como @elgordodan y todo el ejército virtual atacaron con virulencia el streaming organizado por el CONICET en el que todo el mundo descubrió un mundo jamás observado en el fondo del mar. El ataque se produjo porque los voceros de ese estudio marino se quejaron de los magros ingresos que reciben los investigadores. Sin embargo, más les dolió que la presencia del presidente con los miembros del gabinete económico no hayan tenido tantas visualizaciones como el hermano viviente de Bob Esponja.

“La gente no se fija en estas cuestiones”, dicen casi como mantra los armadores y principales dirigentes de Fuerza Patria cada vez que se les advierte que por esos artilugios electorales la gente les dio la espalda. Y en buena parte radica el consenso social que tienen los insultos, los ataques y la motosierra.

“Si se quejan solo por las formas es porque vamos bastante bien”, le dijo a este cronista Juan Palomino, candidato a senador provincial en la boleta que encabeza Diego Valenzuela cuando se les observa el destrato que aparece con aquel que piensa distinto. Lamentablemente para La Libertad Avanza, no solo son las formas, sino el fondo, ese que fue depositado en cuentas argentinas justo cuando desde la Presidencia empezaban a promocionar la crypto $Libra.