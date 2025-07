Rodolfo Suarez presentó un proyecto "anti" candidaturas testimoniales y se defendió del 2021

"La vicegobernadora (ndr: de Buenos Aires) es candidata y que 15 intendentes de la provincia de Buenos Aires son candidatos. Y claramente todos sabemos que no nos van a asumir. Esto, como lo ha dicho la Cámara Nacional Electoral, es una defraudación al ciudadano, es una falta de ética, es un rompimiento entre lo que es la confianza ciudadana de quien se vota. Porque no tienen el ánimo de ser representantes", expresó el senador nacional.

Qué dijo Rodolfo Suarez de su candidatura en 2021

Además, negó que él mismo haya sido un candidato testimonial en 2023 cuando, siendo gobernador, fue candidato suplente a senador nacional de Alfredo Cornejo (ndr: luego asumiría al cargo en 2023 cuando Cornejo fue electo gobernador), y señaló que el conflicto que ocurrió fue porque anteriormente el gobernador no podía ser candidato a senador nacional.

"No fue una acusación de candidatura testimonial, para nada. El tema giró en que nuestra Constitución dice que el gobernador no puede ser senador, una discusión totalmente distinta, con una norma anacrónica de nuestra Constitución, como lo dijo la Corte Suprema de la Nación, la Cámara Nacional Electoral y el juez electoral en la provincia de Mendoza", sostuvo.

Y agregó: "Pero no fue una candidatura testimonial, porque casualmente iba de suplente, no era titular. Yo estaba ejerciendo el cargo de gobernador, fui de suplente. Cuando se produce la vacante, la asumí, o sea que es una discusión distinta".

También dijo, sobre los suplentes y los cargos "no entrables", que "por ejemplo si vos tenés una lista de 10 candidatos e ingresaron 3, esta norma para el resto y los suplentes no tiene vigencia porque no tienen la obligación de asumir. Es para los que fueron efectivamente electos con todas las condiciones para asumir el cargo y no lo hacen y siguen en su cargo. Siguen siendo intendentes, siguen siendo vicegobernadoras, siguen como estaban. Eso es un fraude al elector".