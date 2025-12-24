Las razones detrás de la alianza electoral entre Cambia Mendoza y LLA

El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, y su par de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, explicaron cuál será la estrategia de cara a las elecciones municipales de febrero.

La alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza dio un nuevo paso en su armado político con la mira puesta en las elecciones de concejales del próximo 22 de febrero. El frente formalizó su presentación ante la Junta Electoral Provincial y ratificó una estrategia común basada en la gestión y el trabajo coordinado entre fuerzas afines.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, y su par de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano. A la foto política se sumó una novedad clave: la reincorporación del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, quien vuelve al espacio tras coincidir en una agenda de gobierno enfocada en instituciones sólidas y acuerdos amplios.

De este modo, el frente competirá en Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En esos seis departamentos se renovarán bancas en los concejos deliberantes. Desde la coalición anticiparon propuestas vinculadas a la gestión municipal, el desarrollo local y la articulación con el Ejecutivo provincial.

lombardi correa llano Andrés Peti Lombardi y Facundo Correa Llano Referentes del espacio señalaron que la etapa electoral representa una oportunidad para profundizar un modelo ordenado, con diálogo político y planificación a largo plazo. El objetivo, remarcaron, es sostener una línea de previsibilidad que impacte en la vida cotidiana de los vecinos y en el funcionamiento de los municipios.

Lombardi destacó el trabajo conjunto con Correa Llano y subrayó que el frente se consolidó durante la campaña nacional. “Hemos integrado un frente electoral que afianza nuestro compromiso con La Libertad Avanza y con el presidente Javier Milei”, afirmó, al tiempo que resaltó la incorporación de nuevos actores sin perder una definición política clara.