Cristina Kirchner pasará su primera Navidad condenada en el hospital: el motivo

La expresidenta se encuentra hospitalizada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires desde el sábado, cuando fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia.

Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde fue ingresada el pasado sábado tras presentar un cuadro agudo de apendicitis que requirió intervención quirúrgica inmediata. De acuerdo con los informes médicos oficiales, la exmandataria pasará la Nochebuena en el centro de salud mientras completa su recuperación.

Tras ser sometida a una cirugía de apendicitis, la expresidenta presenta síntomas “compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, se comunica en el parte difundido este miércoles por la tarde. “La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondientes esperando la resolución del mismo”, se aclara luego.

¿Cuál es el estado de salud actual de Cristina Kirchner? Según el último parte médico, la expresidenta "continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada". Cristina Kirchner sigue bajo tratamiento antibiótico endovenoso con drenaje peritoneal, presentando una evolución "dentro de parámetros esperables para el cuadro" y sin registro de fiebre.

¿Por qué fue operada la ex presidenta? Cristina Kirchner ingresó al Sanatorio Otamendi el sábado tras presentar síntomas compatibles con apendicitis. Los estudios médicos correspondientes confirmaron el diagnóstico, lo que derivó en una intervención quirúrgica de urgencia. El cuadro se complicó con peritonitis localizada, una inflamación del revestimiento abdominal que requiere tratamiento especializado.