Javier Milei celebró el triunfo de 'Tito' Asfura en Honduras y proclamó "una derrota del narcosocialismo"

El presidente Javier Milei celebró este miércoles el triunfo de Nasry 'Tito' Asfura en las elecciones presidenciales Honduras , que denominó como una "derrota contundente del narcosocialismo". "El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia", sentenció.

Las elecciones presidenciales en el país centroamericano se celebraron el pasado 30 de noviembre, sin embargo la diferencia de votos entre Asfura y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, era mínima con menos de 27 mil votos de diferencia y múltiples denuncias de inconsistencias contra el escrutinio oficial que se demoró por 24 días.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó este miércoles a Asfura como el vencedor, con aproximadamente 1,479,822 votos (40,27%) de los votos, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,452,796 (39.53%). En tercer lugar, se ubicó Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 706,266 votos (19.19%).

En ese marco, Milei salió rápidamente a reconocer la victoria de Asfura y aseguró que esta es "una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras".

"El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia. Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región", remarcó el presidente en sus redes.

De la misma manera, también celebró el triunfo el canciller Pablo Quirno, quien afirmó que la victoria de Asfura es "una señal clara para la región" y a su vez "marca el fin de un ciclo de autoritarismo y decadencia y confirma la decisión del pueblo hondureño de abrazar las ideas de la libertad".

"Hoy, América Latina suma un nuevo aliado en la defensa del orden republicano y la democracia. La Argentina augura el mayor de los éxitos al nuevo gobierno y expresa su firme voluntad de profundizar la relación bilateral y la cooperación entre ambos países", remarcó el ministro de Relaciones Exteriores.

Los países de la región que reconocieron los resultados

En paralelo, la Cancillería argentina publicó un comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana donde reconocieron los resultados de los comicios y llamaron a trabajar en conjunto con el flamante mandatario que asumirá el próximo 27 de enero.

"Esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región. Del mismo modo, destacamos la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad", sostiene el comunicado.

Este resultado marcó el fin del mandato de la presidenta de izquierda Xiomara Castro, elegida en 2021 con una agenda centrada en la lucha contra la corrupción y la reducción de la violencia.

Con el triunfo de Asfura, Honduras se suma a una serie de victorias de partidos conservadores en América Latina como el de Rodrigo Paz en Bolivia o la reciente victoria de José Antonio Kast en Chile, un giro en la región que ha sido muy celebrado por Javier Milei.

“Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar”, escribió Asfura en sus redes sociales tras conocerse el anuncio del CNE.