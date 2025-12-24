Con la llegada de la Navidad, el Gobierno modificó el presupuesto con fuertes aumentos y llamativos recortes

Con la llegada de la Navidad y a 48 horas del debate en el Senado por el Presupuesto 2026 , el Gobierno realizó nuevos cambios presupuestarios. Se tratan de otras readecuaciones discrecionales a partir de la falta de un presupuesto aprobado desde 2023.

Se reasignaron partidas en algunas áreas sensibles y hubo llamativos recortes, según se desprende de una resolución firmada en el Boletín Oficial por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y del ministro de Economía, Luis Caputo .

La prioridad de la medida es reforzar fondos para el pago de sueldos, gastos operativos, equipamiento y otras erogaciones necesarias para “garantizar el funcionamiento de las áreas”.

En el desglose figura destacada la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que recibió transferencias por un total de $167.915 millones mediante la Decisión Administrativa 38/2025. Esas partidas ayudan a cubrir deudas que tiene el Estado Nacional con las empresas del sector.

Por su parte, el PAMI obtuvo transferencias por $100.000 millones para fondos fiduciarios y otros entes del sector.

En el caso de la ANSeS, el monto fue de $70.500 millones para asignaciones familiares y otros $60.000 millones para prestaciones previsionales como la AUH.

A su vez, se contemplan nuevos ingresos por $730.000 millones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), provenientes de aportes y contribuciones a la seguridad social y, en especial, de rentas de la propiedad generadas por intereses de acciones y bonos en pesos en poder del fondo.

Para las Fuerzas Armadas, se incluyen partidas por $7.500 millones para la Fuerza Aérea Argentina y de $5.500 millones para la Armada.

En Educación, la readecuación contempla un aumento de $53.000 millones para afrontar salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, asegurar su funcionamiento y avanzar con la universalización de la jornada extendida.

También se incluyen $8.000 millones a provincias y municipios para financiar gastos corrientes, fondos que podrían utilizarse como Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Durante diciembre, el Ejecutivo aceleró el envío de estos recursos a gobernadores aliados por un total de $66.000.000.000.

En materia de recortes, figuran algunas empresas públicas que sufrieron la poda de $110.000 millones, como ENARSA ($40.000 millones), Nucleoeléctrica Argentina ($30.000 millones), Yacyretá ($20.000 millones) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($13.000 millones), entre otros casos.

A su vez, sobresale la quita de $11.000 millones las partidas de la ANSeS destinadas a prestaciones previsionales del régimen de reparto. Además, hubo mermas por $658 millones del fondo fiduciario que financia los descuentos en las tarifas de gas para zonas frías, un esquema creado en 2021 por impulso de Máximo Kirchner que beneficia a las provincias patagónicas y a 95 municipios bonaerenses. Se trata de uno de los artículos que el Ejecutivo intentaba borrar del Presupuesto, mediante el rechazado capítulo 11.