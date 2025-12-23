Diego Santilli admitió que evalúan insistir con la derogación de la ley en discapacidad: "La discusión está entre derogar o corregir"

El ministro de Interior, Diego Santilli , afirmó este martes que las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario representan “exceso de norma” y advirtió que si no se logran “corregir” habrá que “empezar a ajustar de otras partidas” y reconoció un debate en el propio Gobierno sobre qué hacer. El Ejecutivo pretendía derogarlas en el proyecto de Presupuesto aludiendo al déficit fiscal, pero fueron rechazadas por los diputados y los libertarios no tienen los votos en el Senado para insistir con su inclusión.

“Cuando vos mirás el marco regulatorio que generan las pensiones por discapacidad, si lo tomás al extremo son 1.600.000 nuevas pensiones por discapacidad. Estas son las cosas que hay que corregir”, señaló.

En este sentido, el funcionario admitió que “la discusión (en el oficialismo) está entre derogación y corrección”, aunque luego que termine el debate del Presupuesto, que se podría sancionar este viernes en la Cámara Alta.

“Ahí tenés un debate. Pero para nosotros si eso no camina, lo que tenés que hacer es empezar a ajustar de otras partidas”, apuntó y amplió: “Si eso no prospera (hay que) trabajar para tener un camino de diálogo y de corrección en esa materia”.

“Pero Presupuesto tenemos que tener”, remarcó el exlegislador, que insistió en que “nuestro país se merece tener un presupuesto después de tres años”.

“Nos merecemos tener una hoja de ruta, una manera de expresar una visión, un camino, un presupuesto cuyo 85% está en jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad”, subrayó.

“Los argentinos deberíamos bregar por tener presupuesto y creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección”, destacó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Ante la pregunta del retraso de la votación en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral, que tuvo dictamen de mayoría, Santilli defendió la decisión de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, de alargar los plazos de tratamiento para febrero. “La decisión que tomó Patricia fue en esa dirección y me pareció correcta”, aseguró.