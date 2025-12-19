Diego Santilli apuntó a un gobernador tras el fracaso del Presupuesto 2026: "Me falló"

El ministro del Interior, Diego Santilli , analizó el revés que sufrió el oficialismo al no poder lograr la media sanción del Presupuesto 2026 tal cual necesitaba. Luego de semanas de negociación con una larga lista de gobernadores , el funcionario habló de la falta de convencimiento de los mandatarios provinciales hacia sus diputados.

En una entrevista por el programa “¿La Ves?”, de TN, Santilli sostuvo que “el cambio cultural va sucediendo, pero no todo tan rápido como uno quisiera”, en relación a la actitud de los dirigentes de las provincias.

En concreto, afirmó: “Yo doy fe que muchos gobernadores intentaron convencer a los diputados y tampoco sucedió. Y hay otro que no quiere cambiar, está claro”.

Santilli reveló que algunos gobernadores le confesaron que, pese a haber dialogado con sus legisladores, no lograron conseguir el apoyo al proyecto oficialista. “Intenté convencerlos y no pude, me falló”, citó el ministro.

Karina Milei junto a Diego Santilli y Manuel Adorni en el palco en el Senado.

“Pero más allá de eso, hay un gran primer paso, porque tenés presupuesto, tenés asistencia fiscal, tenés dictamen de reforma laboral o modernización laboral, como la quieran llamar. Tenés dictamen de glaciares que impliquen inversiones para el argentino y definiciones impositivas para las provincias, que ese es el camino”, remarcó.

Y cerró: “Entonces, en el cumplimiento de la Constitución y la federalización de los temas, donde el presidente toma una decisión clara, a las provincias las definen las provincias”.

Qué dijo Diego Santilli cobre los gobernadores tras el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados

Diego Santilli habló del escándalo en el Congreso

Este mismo viernes, Santilli se refirió al conflicto por la AGN y le bajó el precio al enojo del diputado del PRO, Cristian Ritondo.

El ministro explicó que la AGN es un organismo que depende del Congreso y cuya integración estuvo condicionada por la composición de la Cámara de Diputados en etapas anteriores. En ese marco, sostuvo que esa situación impidió que se concretaran antes los nombramientos de los auditores.

En ese marco, afirmó que uno de los gestos políticos de Pro fue no forzar una situación que dejara al Gobierno sin representación en el organismo de control. “Yo creo que el mayor gesto de Pro en ese entonces fue el no empujar al Gobierno a no tener un auditor”, sostuvo.

Luego, dijo que la reacción de Ritondo fue circunstancial y sostuvo: “La calentura del momento es válida”. Pese a los tropiezos, se mostró confiado en que se recompondrá el diálogo entre los espacios y aseguró que se va a "encontrar un camino en conjunto".