Hebe Casado citó una parábola bíblica antes de Navidad y respondió con ironía a un comentario en redes

El mensaje navideño de Hebe Casado, con tono religioso, derivó en un intercambio que no pasó desapercibido.

En la antesala de la Navidad, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, publicó un mensaje reflexivo en su cuenta de X. Con un tono espiritual, la dirigente apeló a un pasaje bíblico para invitar a la reflexión en fechas tradicionalmente asociadas al perdón y la reconciliación.

“En tiempos de Navidad es bueno recordar la Parábola del hijo pródigo. Lucas 15:11-32”, escribió Casado, citando uno de los relatos más conocidos del Evangelio, que suele ser utilizado como símbolo de misericordia, arrepentimiento y amor incondicional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2003572134740906411&partner=&hide_thread=false En tiempos de Navidad es bueno recordar la Parábola del hijo pródigo. Lucas 15:11-32 — Hebe Casado (@hebesil) December 23, 2025 La referencia no pasó desapercibida entre los usuarios de la red social, donde el mensaje fue leído tanto desde una clave religiosa como política, en un contexto marcado por debates y tensiones propias del escenario público provincial.

Hebe Casado, rápida de reflejos Entre las reacciones, un usuario realizó una consulta directa cargada de contenido político: “¿O sea que si viene Paco Pérez a pedirte laburo lo perdonás y lo metés al Gabinete?". Lejos de esquivar la pregunta, la vicegobernadora respondió con una frase breve y contundente: “Ni borracha”.