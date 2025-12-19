Diego Santilli sobre el escándalo de la AGN y el enojo del PRO: "La calentura es válida"

El ministro del Interior habló del malestar en el PRO por la AGN, defendió a Cristian Ritondo y llamó a sostener el vínculo entre La Libertad Avanza y el macrismo.

Santilli, salió a poner paños fríos a la situación entre el Gobierno Nacional y el PRO.

Diego Santilli se refirió al enojo de Cristian Ritondo con el oficialismo por los nombramientos en la Auditoría General de la Nación. Dijo que la reacción es comprensible, destacó el acompañamiento del PRO a las reformas y buscó bajar la tensión entre La Libertad Avanza y el partido de Mauricio Macri.

El respaldo a Ritondo y al bloque PRO En diálogo con Radio Mitre, explicó que, según su opinión, el enojo surgido en el marco de ese episodio es entendible y no debería interpretarse como un quiebre definitivo entre los espacios políticos.

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral - Cristian Ritondo y Diego Santilli Cristian Ritondo y Diego Santilli, socios clave de la alianza La Libertad Avanza-PRO. Juan Mateo Aberastain / MDZ Santilli, dirigente histórico del PRO ahora integrado al Gobierno y socio político de Ritondo, puso el foco en el rol que el partido de Mauricio Macri viene desempeñando en el Congreso. En ese sentido, agradeció el acompañamiento legislativo brindado en votaciones clave y remarcó la importancia de mantener una línea común en torno a las reformas impulsadas por el oficialismo. “Le agradezco mucho primero a Cristian porque siempre estuvo plantado en la misma vereda respecto a las reformas que necesita el país”, señaló.

La AGN y el origen del conflicto Al referirse específicamente al conflicto por la AGN, Santilli explicó que se trata de un organismo que depende del Congreso y cuya integración estuvo condicionada por la composición de la Cámara de Diputados en etapas anteriores. Según detalló, esa situación impidió que se concretaran antes los nombramientos de los auditores.

En ese contexto, afirmó que uno de los gestos políticos de Pro fue no forzar una situación que dejara al Gobierno sin representación en el organismo de control. “Yo creo que el mayor gesto de Pro en ese entonces fue el no empujar al Gobierno a no tener un auditor”, sostuvo.