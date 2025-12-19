Ornella Calvete llegó a Comodoro Py para ser indagada en la causa por presuntas coimas en la Andis

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) suma una nueva imputada: Ornella Calvete , hija de Miguel Ángel Calvete , comparece ante la Justicia en el marco de la ronda de indagatorias por la compra de medicamentos.

Quién es Ornella Calvete

Ornella Calvete ocupaba el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde septiembre de 2024, pero dejó la función pública tras la irrupción del escándalo. En un allanamiento realizado el 9 de octubre de 2025 en su domicilio, la Justicia incautó cerca de 700 mil dólares, además de otras monedas extranjeras.