Cuándo se anunciará la alianza entre el Gobierno provincial y Esteban Allasino

La semana próxima, probablemente entre el lunes y el martes, el Gobierno provincial (Cambia Mendoza) anunciará su alianza electoral con Esteban Allasino , intendente de Luján de Cuyo que es del PRO. Por lo tanto, el partido amarillo, el frente que gobierna y La Libertad Avanza irán juntos a las elecciones municipales del 22 de febrero, probablemente en todos los distritos.

La fecha límite para la presentación de alianzas es el 24 de diciembre por la noche, es decir en Nochebuena. El Gobierno y el intendente, para evitar especulaciones dejaron para los últimos días el anuncio oficial que está totalmente confirmado de ambas partes, como pudo saber MDZ.

El sello electoral que compartirán se repetiría no sólo en la elección de la mitad del Concejo Deliberante de Luján, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Maipú, sino también en San Rafael donde no sólo se escogerá esa categoría sino también 24 convencionales municipales que redactarán la carta orgánica de esa comuna, la primera de la provincia. Como para el resto de las elecciones, se usará BUP (boleta única papel).

La gran novedad de esta elección desdoblada- los restantes 12 departamentos de Mendoza eligieron a sus ediles el pasado 26 de octubre con los otros cargos legislativos- no sólo es que San Rafael elegirá convencionales sino especialmente la alianza de Cambia Mendoza con el PRO .

Es que desde que el exdiputado nacional Omar De Marchi (hoy vicepresidente de Aerolíneas Argentinas) decidió ser candidato a gobernador en 2023 y enfrentar a Cornejo - quedó segundo con el frente La Unión Mendocina- el PRO dejó de ser parte del pacto electoral con el partido gobernante local y por lo tanto se vio impedido de participar de la contienda junto a La Libertad Avanza, la fuerza del presidente Javier Milei.

Ahora, camino a las elecciones departamentales del tercer domingo de febrero, Allasino lideró las conversaciones para una alianza que fue muy bienvenida por los representantes de Casa de Gobierno. El martes pasado, el gobernador Cornejo y el intendente Allasino participaron de la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo Integrado de Luján, que funciona en la Comisaría 11 del departamento.

En esa instancia, el Gobernador sostuvo: "Lo lógico sería que en el caso de Luján para las elecciones converjamos en una estrategia electoral conjunta y en unión porque estamos trabajando juntos”, resaltó.“Hemos trabajado juntos con intermitencias pero bastante bien en estos dos años con el intendente en particular. Creo que sería una buena señal para los ciudadanos de Luján porque tenemos un programa similar que en la práctica lo ejecutamos”, indicó.

Los pasos de la alianza

El acuerdo no está formalmente cerrado aún, pero Allasino dijo públicamente que está “99% definido” y que solo resta pulir detalles antes del cierre de listas.

Desde el oficialismo provincial se valora la buena relación institucional con el intendente y su gestión, y se busca que el entendimiento se refleje en listas conjuntas en las comunas.Esta alianza es más que un simple pacto local: puede influir en el ordenamiento político provincial de cara a 2027, marcando cómo se reorganizan las fuerzas dentro del oficialismo mendocino y su estrategia de gestión.