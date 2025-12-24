El abogado de Cristina Kirchner llamó a acompañar a la expresidenta en Nochebuena: "¿La vamos a dejar sola?"

Gregorio Dalbón , uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner , cuestionó este miércoles las discusiones internas del peronismo mientras la expresidenta pasa Nochebuena internada y llamó a militantes y dirigentes a acompañar a la exmandataria en las inmediaciones del Sanatorio Otamendi. "¿De verdad la vamos a dejar sola?", increpó.

En un extenso posteo en sus redes, Dalbón se metió de lleno en la pelea intestina que llevaron adelante dirigentes de Fuerza Patria esta semana como Juan Grabois y Mayra Mendoza, legisladora bonaerense e intendenta de Quilmes -en uso de licencia- de La Cámpora.

"Mientras nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner, pasa Nochebuena internada, algunos dirigentes eligen discutir entre ellos, medir internas, especular, mirar encuestas o cuidar cargos. Y la pregunta es tan simple como incómoda: ¿cómo puede ser que no estén llenos los alrededores del Hospital Otamendi?", lanzó el letrado.

La expresidenta continúa internada en el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Recoleta , donde fue ingresada el pasado sábado tras presentar un cuadro agudo de apendicitis que requirió intervención quirúrgica inmediata. De acuerdo con los informes médicos oficiales, la exmandataria pasará la Nochebuena en el centro de salud mientras completa su recuperación.

"No se trata de un acto. No se trata de una foto. No se trata de un micrófono. Se trata de estar. Cristina no es una dirigente más. Es la líder política más importante de la historia argentina contemporánea. La que amplió derechos. La que bancó sola cuando muchos se escondían. La que hoy está perseguida, condenada injustamente y hostigada… aun así no abandona al pueblo", planteó el abogado, y agregó: "Entonces, ¿de verdad vamos a pasar Nochebuena como si nada? ¿De verdad la vamos a dejar sola?".

"No se le pide heroísmo a nadie. Se pide lealtad mínima. Presencia. Abrazo. Cuerpo. Que los dirigentes salgan de los escritorios. Que caminen. Que vayan. Que acompañen. Porque los pueblos no olvidan a quienes estuvieron. Y tampoco olvidan a quienes miraron para otro lado cuando más hacía falta. Esta Nochebuena no es una más. Es una prueba. Que Cristina no esté sola. Que el pueblo esté donde siempre estuvo: con ella", finalizó Dalbón.