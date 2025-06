Las palabras del círculo rojo de CFK en la marcha: "Lo único que quiero de Javier Milei es que fracase"

"Nosotros tenemos que lograr en muy poco tiempo que este fallo sea declarado absolutamente nulo, sin efecto y que Cristina sea inocente como lo es", manifestó el senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli. Además, advirtió que irán a "los organismos internacionales" y subrayó: "Vamos a denunciar esto, no solamente como un atropello a la democracia, sino que también la persecución política a la principal líder política de la oposición y a la cual Milei le tiene miedo, no tengan duda".

El apoyo de los mandatarios provinciales a Cristina Fernández de Kirchner

Por su parte, el exgobernador del Chaco y exjefe de Gabinete durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Capitanich, dijo: "Yo creo que ese es el gran desafío, ser un eje de oposición al gobierno, pero no por sí mismo, sino básicamente porque es necesario defender la democracia en el sentido pluralista y social; y, obviamente, defender al sistema republicano, porque ellos son republicanos en la oposición, pero autoritarios en el ejercicio de gobierno".

Otros mandatarios provinciales se manifestaron en la movilización. Uno de ellos, el gobernador de La Rioja en ejercicio, y que compitió contra la exmandataria por la titularidad del PJ, Ricardo Quintela que aseguró que "el gobierno minimizo el acto" a la vez que sostuvo : "Lo que todos sabemos es que la situación del país desde el punto de vista económico es insostenible". Además, criticó el plan económico de Javier Milei por favorecer a las "corporaciones internas y externas que benefician a ellos únicamente porque al pueblo argentino no lo benefician en nada", y agregó: "Porque inclusive una inflación baja, si el poder adquisitivo tuyo no te alcanza para tener lo mínimo indispensable para vivir y cubrir tus servicios esenciales, evidentemente no vale de nada".

Voces sindicales también se hicieron presentes en la marcha. Un ejemplo de ellos es Mario "Paco" Manrique, diputado nacional por Unión por la Patria vinculado al sindicato automotriz SMATA. El legislador sostuvo que "el gobierno tiene miedo a lo que no conoce", y añadió: "Como no sabe de clamor popular, no sabe de militancia, no sabe de la identificación política, le tiene miedo a la gente. Le tuvo miedo a Cristina y ahora le tiene miedo a la gente". A su vez, la mirada sobre el Gobierno por parte del dirigente sindical fue lapidaria: "De Milei lo único que espero es que fracase y este modelo se termine y que nosotros podamos estar a la altura de poder asumir las responsabilidades de conducción. Y si no somos nosotros, que sea otro espacio pero que tenga conciencia social".