Las obras invisibles pero fundamentales para el sector productivo de Mendoza

Dentro de las obras financiadas por Fondo del Resarcimiento , un grupo están orientadas directamente a la producción, buscando modernizar el sistema hídrico de un extenso sector de la provincia. Cuatro de ellas se encuentran enfocadas en la cuenca del Tunuyán Superior , con una inversión que supera los US$ 90 millones y beneficiarán cerca de 7.500 hectáreas productivas.

Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron la importancia de 4 obras apuntadas a modernizar y tecnificar diferentes sistemas de riego en canales y cauces del departamento y manifestaron que las mismas beneficiarán a unos 200 productores locales. Los trabajos permitirán disminuir las pérdidas por infiltración y evaporación, además de mejorar la distribución y realizar monitoreos regulares de la situación.

Las obras hídricas son fundamentales para optimizar el sistema de riego en el sector productivo de la provincia. No son “fotografiables”, ya que no muestran grandes edificios ni construcciones imponentes, pero mejoran sustancialmente el manejo del recurso hídrico, ya de por sí escaso en Mendoza.

Las cuatro obras que se están llevando a cabo en tierras sancarlinas suman una inversión de US$ 91,5 millones y están destinadas a mejorar diferentes problemas estructurales dentro del sistema de riego derivado de la cuenca del Tunuyán Superior .

La más avanzada de las obras es la modernización del canal Calise , la cual se encuentra a cargo de la empresa Green y cuenta con una inversión de U$S 5,9 millones. La misma posee un avance de obra del 45,57% hasta el mes de julio y desde el municipio no ven posible que la misma sea inaugurada antes de fin de año.

Las obras de modernización en la cuenca del Tunuyán Superior beneficiarán al sector productivo. Gobierno de Mendoza

Dentro de la obra se contempla la modernización del canal matriz y las diferentes hijuelas, además de la construcción de un reservorio de regulación y la incorporación de dispositivos de medición y control. Uno de los cambios centrales es la adopción de un sistema de baja presión mediante tuberías de PEAD y PVC, en reemplazo de los canales revestidos tradicionales.

Por otro lado, otra intervención que beneficiará a 1.090 hectáreas es la de la modernización del sistema de riego Yaucha- presurización Rama Dumas, la cual presenta un leve avance y está presupuestada en US$ 14,1 millones.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo reservorio con capacidad superior a 90.000 metros cúbicos, junto a una red de distribución presurizada de casi 30 kilómetros. Los trabajos están a cargo de la UTE Tolcon Construcciones SA – Construcciones Electromecánicas del Oeste – Dumas.

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Dos obras que recién comienzan

Otras de las obras que comenzó hace poco a realizarse es la modernización de sistema de riego Yaucha - Área Pareditas, la cual beneficiará a más de 200 productores en total, tecnificando el sistema para más de 1.100 hectáreas.

En total, la obra cuenta con un presupuesto de US$ 16,12 millones y está a cargo de la UTE Ceosa-Tolcon. En detalle, contará con un reservorio de regulación de 90.000 m3, una red presurizada de aproximadamente 27 km, 58 hidrantes para riego, sistemas de medición y control de caudales.

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Finalmente, la obra más más ambiciosa y jugosa (económicamente hablando) es la modernización de riego del canal matriz Valle de Uco y sistema presurizado Paraje Altamira, valuada en US$ 55,38 millones. Con un plazo de ejecución de 30 meses, la obra beneficiará a casi 5.000 hectáreas de La Consulta y Eugenio Bustos.

Los trabajos, a cargo de Ceosa, cuenta con solo un 2,55% de avance (al mes de julio) y contempla la impermeabilización de 90 kilómetros y tres reservorios de más de 200.000 m3.