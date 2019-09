La UIA aseguró que el bono debe discutirse en paritarias

El Gobierno nacional anunció que analiza pedirle a las empresas privadas que paguen un bono a sus empleados para hacer frente a los problemas económicos. Pero el sector empresario reaccionó con sorpresa porque aseguran no tener garantizado que se pueda hacer frente a esa exigencia.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Ángel Rodríguez, está en Mendoza y dijo que esa medida debería discutirse en el ámbito de las paritarias y no decretarse de manera unilateral.

“Una cosa es que estemos dialogando y otras que seamos consultados. No fuimos consultados por este tema. La Unión Industrial no fue consultada si se puede pagar. Nosotros no estamos informados. Hay paritarias, las paritarias están vigentes y tienen cláusulas de ajuste. Se tiene que hablar en ese ámbito. Hay empresas que podrían tener problemas”, aseguró el empresario. En ese sentido, aclaró que la UIA no puede exigirle a sus asociados que paguen ese bono y que cada empresa deberá decidir qué camino seguir de manera individual. “La UIA no tiene fuerza para pedirle a sus empresas que paguen, es individual”, dijo.

Rodríguez participa del Foro Industrial que se realiza en Mendoza. Originalmente estaba previsto que asistiera el titular de la cámara, Miguel Acevedo, quien no vino. Rodríguez cuestionó nuevamente la política económica nacional asegurando que se priorizó el negocio financiero. Así, dijo, se perdieron 60 mil puestos de trabajo en el sector industrial. “Desgraciadamente el modelo que se ha implementado no fue industrialista, sino financiero. Las consecuencias se ven ahora. Han desaparecido más de 2 mil empresas. La pérdida de masa laboral fue de 60 mil personas. Los números son esos”, describió Rodríguez.